Νέοι που μόλις ολοκλήρωσαν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και έγιναν 18 ετών έχουν τώρα την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ευρώπη μέσα από το πρόγραμμα DiscoverEU. Πρόκειται για μια δράση του Erasmus+ που προσφέρει στους 18χρονους ένα ταξιδιωτικό πάσο, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ευρωπαϊκούς προορισμούς, κυρίως με τρένο.

Το DiscoverEU λειτουργεί ως μια μοναδική ταξιδιωτική ευκαιρία για τους νέους που μόλις ενηλικιώθηκαν. Μέσω αυτού του προγράμματος, μπορούν να γνωρίσουν διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς και πόλεις της Ευρώπης, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους.

Πότε και πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τον νέο κύκλο του DiscoverEU θα ανοίξουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 15 Οκτωβρίου 2026, επίσης στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Για τον συγκεκριμένο κύκλο του προγράμματος, προβλέπεται να δοθούν περίπου 40.000 ταξιδιωτικά πάσα σε νέους από όλη την Ευρώπη.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα DiscoverEU έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2008. Αυτό αφορά τους νέους που συμπληρώνουν τα 18 τους χρόνια μέσα στο έτος 2026.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα αφορά επίσης πολίτες ή νόμιμους κατοίκους άλλων επιλέξιμων χωρών που συνδέονται με το Erasmus+, όπως η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, η Βόρεια Μακεδονία, η Νορβηγία, η Σερβία και η Τουρκία.

Κατά την υποβολή της αίτησης, απαιτείται η συμπλήρωση του αριθμού ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής. Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να συμμετάσχουν σε ένα σύντομο κουίζ ως μέρος της διαδικασίας.

Τι προσφέρει το πάσο και πώς χρησιμοποιείται

Το ταξιδιωτικό πάσο του DiscoverEU μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έως και 7 ημέρες ταξιδιού, εντός ενός χρονικού διαστήματος που φτάνει έως τον ένα μήνα. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν όσες επιλέξιμες χώρες επιθυμούν, με την προϋπόθεση ότι θα ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία χώρα διαφορετική από τη χώρα κατοικίας τους.

Η μετακίνηση πραγματοποιείται κυρίως με τρένο, προσφέροντας μια βιώσιμη και ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις και για άλλους τρόπους μεταφοράς, ειδικά για τους νέους που διαμένουν σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων.

Τα ταξίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε ατομικά είτε σε παρέες. Οι παρέες μπορούν να αποτελούνται από έως πέντε συμμετέχοντες, τηρώντας πάντα τους κανόνες που έχουν οριστεί από το πρόγραμμα.

Εκτός από το ίδιο το ταξιδιωτικό πάσο, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν και μία κάρτα εκπτώσεων DiscoverEU. Αυτή η κάρτα παρέχει εκπτώσεις σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως καταλύματα, πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητισμό, τοπικές μεταφορές και άλλες χρήσιμες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Με πληροφορίες από: ertnews.gr