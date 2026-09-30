Νέα τροπή έχει λάβει η υπόθεση στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, καθώς ο πατέρας μιας 4χρονης μαθήτριας παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στη διευθύντρια του σχολείου. Ο γονέας υποστήριξε ότι αντέδρασε σε κατάσταση έντονης φόρτισης, μετά από γεγονότα που είχαν προηγηθεί. Η διευθύντρια νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η παραδοχή του πατέρα και η κατάσταση της διευθύντριας

Ο πατέρας παραδέχθηκε την επίθεση στην εκπαιδευτικό, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια». Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η αντίδρασή του συνδέθηκε με τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, αντιμετωπίστηκε το παιδί του μετά την ένταση που είχε δημιουργηθεί στο σχολείο.

Η έρευνα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν στο νηπιαγωγείο συνεχίζεται, ενώ η διευθύντρια παραμένει νοσηλευόμενη σε σοβαρή κατάσταση.

Το βίντεο της επίθεσης και οι ισχυρισμοί

Σχετικά με το περιστατικό, υπάρχει βίντεο στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται σκυμμένη στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευθεί. Ένας άνδρας με λευκή μπλούζα φαίνεται να τη χτυπά στο κεφάλι. Ο άνδρας ακούγεται να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η διευθύντρια απευθυνόταν στο παιδί του.

Η ένταση στο σημείο συνεχίστηκε για λίγα ακόμη δευτερόλεπτα, καταγράφοντας τις στιγμές της επίθεσης.

Το προηγούμενο περιστατικό με τους μαθητές

Το περιστατικό της επίθεσης σημειώθηκε μετά τη δημοσιοποίηση ενός άλλου βίντεο από το ίδιο σχολείο. Σε αυτό το βίντεο, η διευθύντρια ακούγεται να μιλά με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρούς μαθητές. Η εκπαιδευτικός φέρεται να αντιδρά για ζημιά σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε πρόσφατα ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα, η διευθύντρια ακούγεται μεταξύ άλλων να λέει τη φράση: «Θα σας κόψω τα χέρια». Αυτή η φράση προκάλεσε αντιδράσεις από πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο και διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε στα παιδιά.

Νομικές ενέργειες και επίσημες δηλώσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 4χρονης, μετά από μήνυση που κατέθεσε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Επιπλέον, έχει κατατεθεί μήνυση και κατά του πατέρα, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Τόνισε επίσης ότι η βία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή σε κανένα πλαίσιο.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr