Νέα υπόθεση απάτης με «ολιστική ιατρική» σε βίλα της Αττικής

Μια νέα υπόθεση απάτης με φόντο τις δήθεν εναλλακτικές θεραπείες έρχεται στο φως, με έναν αυτοαποκαλούμενο «ολιστικό» γιατρό να φέρεται να έχει μετατρέψει την πολυτελή του βίλα σε παράνομο ιατρείο στην Αττική. Ο φερόμενος ως «ειδικός παθολόγος ολιστικής ιατρικής» ζητούσε έως και 6.000 ευρώ για παράνομη πλασμαφαίρεση, υποσχόμενος «κάθαρση» του αίματος από τοξίνες.

Το «ιατρείο» της Αττικής και οι παράνομες πρακτικές

Ο φερόμενος ως «ολιστικός» γιατρός-μαϊμού λειτουργούσε το σπίτι του ως ιατρείο, χωρίς να διαθέτει καμία ταμπέλα που να υποδηλώνει νόμιμη λειτουργία. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στα πίσω δωμάτια της πολυτελούς βίλας υπήρχαν μηχανήματα, μεταξύ των οποίων και ένα πανάκριβο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο ίδιος παρουσιαζόταν ως «ειδικός παθολόγος ολιστικής ιατρικής», διαθέτοντας μάλιστα πτυχίο από τη Χονολουλού. Η προσέγγισή του περιλάμβανε τη χρήση ηλεκτροδίων στα χέρια και το κεφάλι, καθώς και μαγνητών στους οποίους οι «ασθενείς» πατούσαν ξυπόλυτοι, σε μια διαδικασία που φέρεται να διαρκούσε έως και τέσσερις ώρες.

Η ρητορική και το δόλωμα της «κάθαρσης»

Η βασική ρητορική του φερόμενου γιατρού ήταν ότι «η κλασική ιατρική έχει πλέον πεθάνει» και ότι οι «γιατροί του μέλλοντος» αντιμετωπίζουν τον ασθενή με ολιστικό τρόπο, εστιάζοντας πρώτα στην ψυχή και μετά στο σώμα. Το κύριο δόλωμα για τους «ασθενείς» ήταν η υπόσχεση για κάθαρση του αίματος, το οποίο υποστήριζε ότι ήταν «μολυσμένο» και γεμάτο «τοξίνες».

Για κάθε συνεδρία, ο φερόμενος γιατρός ζητούσε το ποσό των 6.000 ευρώ, αν και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις φέρεται να προσέφερε μειωμένη τιμή, όπως 2.000 ευρώ τη φορά, για τη διαδικασία «καθαρισμού του αίματος» μέσα στο σπίτι του.

Η μαρτυρία της συζύγου-θύματος

Η σύζυγος ενός άνδρα που βρέθηκε στα δίχτυα του φερόμενου γιατρού περιέγραψε τον εφιάλτη, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία της. «Του λέω 'ρε παιδάκι μου, δεν στέκουν αυτά που λέει, τι είναι αυτό; Θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ' ένα σπίτι; Τι είναι αυτό το πράγμα;'» ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο άνδρας της είχε υποστεί «πλύση εγκεφάλου».

Η ίδια περιέγραψε τη διαδικασία, όπου ο σύζυγός της καθόταν σε ένα από τα μηχανήματα, του έβαζαν ηλεκτρόδια στα χέρια και στο κεφάλι, ενώ πατούσε ξυπόλυτος σε μαγνήτες. Μετά από τέσσερις ώρες «διαβάσματος», ο φερόμενος γιατρός του ανακοίνωνε συμπεράσματα για «παιδικά τραύματα» και «μολυσμένο αίμα».

Η σύνδεση με προηγούμενες υποθέσεις

Το σκηνικό της υπόθεσης αυτής θυμίζει έντονα την κλινική της οδού Καρνεάδου, ανασύροντας μνήμες από την υπόθεση που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με τις πηγές, η νέα αυτή υπόθεση μοιράζεται πανομοιότυπες πρακτικές και την ίδια ακριβώς προσέγγιση προς τους «ασθενείς».

Η σύζυγος του θύματος ανέφερε ότι ο όρος «ολιστική ιατρική» είχε ξεχαστεί στο πίσω μέρος του μυαλού της, μέχρι τις πρόσφατες αποκαλύψεις. «Κάθε μέρα λοιπόν, από όταν πέθανε ο Μαζωνάκης, πάθαμε όλοι σοκ. Όταν άρχισα κάθε μέρα να ακούω όλα αυτά που έκαναν όλοι αυτοί στο ιατρείο που έλεγαν και όταν ειπώθηκε 'ολιστική γιατρός', λες και άναψαν λάμπες μέσα στο κεφάλι μου», δήλωσε, αναγνωρίζοντας την ομοιότητα στη ρητορική περί «καθαρισμού» και «θεραπείας».

Τα «συμπεράσματα» και οι υποσχέσεις

Μετά την τετράωρη διαδικασία, ο φερόμενος γιατρός παρουσίαζε στον «ασθενή» συμπεράσματα, όπως η ύπαρξη παιδικών τραυμάτων που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Του έλεγε ότι το αίμα του ήταν «μολυσμένο» και είχε «πολλές τοξίνες», και πως έπρεπε να «καθαρίσει».

Οι υποσχέσεις του περιλάμβαναν τη διαβεβαίωση ότι «θα τον κάνει καλά», εστιάζοντας στην ιδέα ότι διέθετε το μηχάνημα που «διαβάζει» τον ασθενή και μπορεί να τον θεραπεύσει με ολιστικό τρόπο, ξεκινώντας από την ψυχή.

Με πληροφορίες από: Reader