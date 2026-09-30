Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα στην οδό Ρόδου στην Αθήνα: Προληπτική εκκένωση πολυκατοικίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα, Τετάρτη, λίγο μετά τις 6 το πρωί, σε υπόγειο διαμέρισμα επί της οδού Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας. Η άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στο σημείο, με σκοπό την κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλεια των κατοίκων. Λόγω της θέσης του διαμέρισματος, κρίθηκε αναγκαία η προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς στην οδό Ρόδου

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 06:15 το πρωί της Τετάρτης, σε ένα υπόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου, στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Το συμβάν αυτό προκάλεσε την άμεση επέμβαση των αρμόδιων αρχών, καθώς η πυρκαγιά αφορούσε κατοικία εντός αστικού περιβάλλοντος, εγείροντας ζητήματα ασφάλειας για τους περίοικους.

Το διαμέρισμα, το οποίο αποτελεί μέρος μιας πολυκατοικίας και βρίσκεται στο επίπεδο του υπογείου, αναγνωρίστηκε ως η εστία της πυρκαγιάς. Η ακριβής ώρα εκδήλωσης, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν λίγο μετά τις 6 το πρωί της Τετάρτης, σηματοδοτώντας την έναρξη των επιχειρήσεων κατάσβεσης από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άμεση κινητοποίηση και επιχειρησιακή δράση

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα σημαντικές δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Συγκεκριμένα, στο σημείο έσπευσαν συνολικά 15 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονταν από τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτή η άμεση ανάπτυξη προσωπικού και μέσων είχε ως στόχο την ταχεία κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό τυχόν επέκτασής της.

Πέραν των συμβατικών πυροσβεστικών οχημάτων, στην επιχείρηση συμμετείχε και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Η παρουσία του ειδικού αυτού εξοπλισμού κρίθηκε απαραίτητη για την αποτελεσματικότερη πρόσβαση και την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ιδίως λόγω της θέσης του διαμερίσματος στο υπόγειο της πολυκατοικίας, γεγονός που συχνά καθιστά πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας

Λόγω της φύσης του συμβάντος και του γεγονότος ότι το διαμέρισμα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά βρίσκεται στο υπόγειο της πολυκατοικίας, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων. Αυτή η ενέργεια θεωρήθηκε επιβεβλημένη για την διασφάλιση της ασφάλειας των κατοίκων, καθώς ο καπνός και οι πιθανές αναθυμιάσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους παρακείμενους ορόφους και τους διαδρόμους του κτιρίου.

Οι ένοικοι των παρακείμενων ορόφων απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από την πολυκατοικία, ακολουθώντας τις οδηγίες των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκονταν στο σημείο. Η προληπτική αυτή ενέργεια είχε ως πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου για την υγεία των διαμενόντων στο κτίριο κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς από ειδικό κλιμάκιο

Μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατάσβεσης και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών ανέλαβε τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωσή της. Το κλιμάκιο αυτό κινητοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά στο υπόγειο διαμέρισμα.

Η διερεύνηση των αιτιών αποτελεί ένα κρίσιμο στάδιο για την πλήρη κατανόηση του συμβάντος και την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με το αν πρόκειται για ατύχημα, τεχνική βλάβη ή άλλη πιθανή αιτία. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα προχωρήσει στη συλλογή μαρτυριών και στην ανάλυση των ευρημάτων, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου του και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki