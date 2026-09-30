Αλλαγή ωραρίου για τις ώρες κοινής ησυχίας: Τι ισχύει από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου

Από την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο για τις ώρες κοινής ησυχίας, σηματοδοτώντας την αλλαγή από το θερινό πρόγραμμα. Η νέα αυτή περίοδος, η οποία εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου έως και τις 31 Μαρτίου, φέρνει μαζί της συγκεκριμένους περιορισμούς στην ηχορύπανση και στις δραστηριότητες που ενδέχεται να διαταράξουν την ηρεμία των πολιτών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίοδο ορίζονται σε δύο βασικά χρονικά διαστήματα: από τις 15:30 έως τις 17:30 το απόγευμα και από τις 22:00 το βράδυ έως τις 07:30 το πρωί της επόμενης ημέρας. Η τήρηση αυτών των ωραρίων είναι υποχρεωτική και αφορά ένα ευρύ φάσμα χώρων και δραστηριοτήτων, με τις παραβάσεις να επισύρουν συγκεκριμένες ποινές.

Το νέο χειμερινό ωράριο και η διάρκειά του

Η μετάβαση στο χειμερινό ωράριο των ωρών κοινής ησυχίας ξεκινά επίσημα την 1η Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται στις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, οι πολίτες καλούνται να τηρούν συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ησυχίας. Το μεσημεριανό διάστημα ησυχίας ορίζεται από τις 15:30 το απόγευμα έως τις 17:30, ενώ το βραδινό και πρωινό διάστημα ξεκινά στις 22:00 και διαρκεί έως τις 07:30 το πρωί.

Αυτά τα ωράρια θεσπίστηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της ηρεμίας και της ποιότητας ζωής στις γειτονιές και τους δημόσιους χώρους. Η τήρησή τους αποτελεί βασική υποχρέωση για όλους, καθώς συμβάλλει στην αποφυγή οχλήσεων και στην προστασία του δικαιώματος στην ησυχία, ειδικά κατά τους μήνες που οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται στους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών τους.

Οι προβλεπόμενες ποινές για παραβάσεις

Ο νόμος είναι σαφής ως προς τις συνέπειες που επισύρουν οι παραβάσεις των ωρών κοινής ησυχίας. Συγκεκριμένα, οι διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 του νόμου 1481/1984, καθώς και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου, προβλέπουν αυστηρές κυρώσεις για όσους δεν τις τηρούν.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει έως και τους πέντε μήνες, ή με την επιβολή χρηματικής ποινής. Αυτές οι ποινές υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδει η νομοθεσία στην προστασία της κοινής ησυχίας και στην αποτροπή συμπεριφορών που διαταράσσουν την αρμονική συμβίωση στις αστικές και μη περιοχές.

Δραστηριότητες που εμπίπτουν στους περιορισμούς

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μπορούν να προκαλέσουν θόρυβο και ενόχληση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι θορυβώδεις εργασίες, όπως για παράδειγμα οικοδομικές εργασίες ή χρήση εργαλείων που παράγουν έντονο ήχο, οι οποίες πρέπει να διακόπτονται κατά τα καθορισμένα διαστήματα.

Επίσης, απαγορεύεται η μουσική σε υψηλή ένταση, είτε προέρχεται από οικίες είτε από καταστήματα, καθώς και οι δυνατές φωνές ή κάθε άλλη ενέργεια που μπορεί να διαταράξει την ησυχία των περιοίκων. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ένα περιβάλλον ηρεμίας, επιτρέποντας στους πολίτες να ξεκουραστούν και να απολαύσουν την ιδιωτικότητά τους χωρίς ανεπιθύμητες οχλήσεις.

Περιορισμοί σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους

Οι διατάξεις για τις ώρες κοινής ησυχίας δεν αφορούν μόνο τους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών, αλλά επεκτείνονται και σε δημόσιους χώρους. Συγκεκριμένα, οι περιορισμοί ισχύουν για δρόμους, πλατείες και γενικότερα όλους τους κοινόχρηστους χώρους, όπου η ηχορύπανση μπορεί να επηρεάσει μεγάλο αριθμό πολιτών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις φορτοεκφορτώσεις, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από θορύβους και πρέπει να πραγματοποιούνται με τρόπο που να μην προκαλεί όχληση. Επιπλέον, περιορισμοί ισχύουν και για τη χρήση σειρήνων και άλλων ηχητικών συστημάτων, εκτός εάν συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, οπότε και η χρήση τους είναι δικαιολογημένη.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και ιδιοκτητών κατοικιδίων

Η υποχρέωση για τον περιορισμό του θορύβου δεν βαραίνει μόνο τους ιδιώτες, αλλά επεκτείνεται και στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα. Αυτά οφείλουν να μεριμνούν ώστε η λειτουργία τους να μην προκαλεί διαρκή ή έντονη όχληση στους γύρω κατοίκους, ειδικά κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.

Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι τα ζώα τους δεν προκαλούν συνεχή ή έντονη όχληση. Η μέριμνα αυτή είναι απαραίτητη για την αποφυγή διαταραχής της ησυχίας των περιοίκων και την τήρηση των κανόνων καλής γειτονίας, συμβάλλοντας σε ένα ήσυχο και αρμονικό περιβάλλον διαβίωσης για όλους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis