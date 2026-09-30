Ένα Τσιουάουα με κράνος και γιλέκο στη μεξικανική Εθνική Φρουρά

Ένας ασυνήθιστος νεοσύλλεκτος έχει ενταχθεί στις τάξεις της μεξικανικής Εθνικής Φρουράς, προσελκύοντας την προσοχή με την ιδιαίτερη εμφάνισή του και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει. Πρόκειται για τον Κομάντο, ένα Τσιουάουα, ο οποίος, παρά το μικρό του μέγεθος, προορίζεται για σημαντικές αποστολές.

Ο μικρόσωμος νεοσύλλεκτος και ο ειδικός του εξοπλισμός

Ο Κομάντο, ένα Τσιουάουα 13 μηνών, ξεχωρίζει ως ο πιο μικρόσωμος και αναμφίβολα ο πιο ασυνήθιστος νεοσύλλεκτος της δύναμης. Το βάρος του ανέρχεται στα 7 κιλά και το ύψος του στα 21 εκατοστά, χαρακτηριστικά που τον καθιστούν μοναδικό ανάμεσα στα συνήθως μεγαλόσωμα σκυλιά που υπηρετούν σε τέτοιες μονάδες.

Η εμφάνισή του είναι εντυπωσιακή, καθώς φοράει μικροσκοπικά γυαλιά ηλίου, ένα ειδικά φτιαγμένο γιλέκο μάχης παραλλαγής και ένα κράνος στο οποίο είναι προσαρμοσμένη κάμερα. Αυτός ο εξοπλισμός υπογραμμίζει τον σοβαρό ρόλο που η μεξικανική Εθνική Φρουρά έχει προβλέψει για τον Κομάντο.

Ο ρόλος του Κομάντο στην Εθνική Φρουρά

Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς, ο Κομάντο δεν θα έχει απλώς έναν ρόλο τόνωσης του ηθικού. Το κουτάβι εκπαιδεύεται ενεργά για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την παραμικρή ομοιότητα με τα πολύ πιο μεγαλόσωμα και δυνατά σκυλιά που κατά κανόνα εκπαιδεύονται για να δρουν μαζί με μονάδες του στρατού ή της αστυνομίας, τόσο στο Μεξικό όσο και σε άλλες χώρες.

Ο νεοσύλλεκτος σκύλος έχει ήδη αρχίσει να κάνει εμφανίσεις σε δημόσιες τελετές, σχολικές εκδηλώσεις και προγράμματα επαφής με κοινότητες, ενισχύοντας την παρουσία της Εθνικής Φρουράς στο ευρύ κοινό.

Διάλυση στερεοτύπων και ανθρώπινο μήνυμα

Η υπολοχαγός Ντέμπορα Ερνάντες έχει δηλώσει ότι ο Κομάντο σπάει δύο βασικά στερεότυπα. Το πρώτο είναι η αντίληψη πως μόνο μεγαλόσωμα σκυλιά μπορούν να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά. Το δεύτερο στερεότυπο που καταρρίπτει είναι ότι ένα σώμα στρατιωτικού τύπου δεν μπορεί να οικοδομήσει μια πιο θερμή σχέση με τον πολίτη.

Η παρουσία του μικρού σκύλου, όπως εξηγεί η υπολοχαγός Ερνάντες, θυμίζει στον κόσμο ότι «κάτω από τη στολή, παραμένουμε άνθρωποι». Αυτό το μήνυμα ενισχύει την εικόνα της Εθνικής Φρουράς και την επαφή της με την κοινωνία.

Η στρατολόγηση και η μονάδα σκύλων

Η Εθνική Φρουρά στρατολόγησε τον Κομάντο πριν από περίπου έξι μήνες, στην Τσιουάουα, την περιοχή από όπου έχει πάρει το όνομά της η συγκεκριμένη ράτσα σκυλιών. Η στρατολόγηση έγινε διότι οι ηλικιωμένοι που τον συντρόφευαν δεν μπορούσαν πια να τον φροντίζουν όπως θα ήθελαν.

Ο Κομάντο ξεχωρίζει σημαντικά μέσα στη μονάδα των σκύλων της Εθνικής Φρουράς, η οποία αριθμεί περίπου 350 μέλη. Τα περισσότερα από αυτά τα μέλη είναι γερμανικοί ποιμενικοί και λαμπραντόρ, ράτσες που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται σε τέτοιες υπηρεσίες λόγω του μεγέθους και των ικανοτήτων τους.

Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα, ο σκύλος-μινιατούρα αντιμετώπισε δυσκολίες στο να ανέβει σκαλιά ή να υπερπηδήσει εμπόδια. Οι προσπάθειές του παρακολουθούνταν από τον Ρόκο, έναν πλήρως εκπαιδευμένο και πολύ πιο μεγαλόσωμο σκύλο, ο οποίος αποτελεί παράδειγμα των τυπικών σκύλων που υπηρετούν στη δύναμη.

Με πληροφορίες από: Topontiki