Μεγάλες διακυμάνσεις στην αρτηριακή πίεση συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου

Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην αρτηριακή πίεση, όπως αυτές που παρατηρούνται μεταξύ διαφορετικών ιατρικών επισκέψεων, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Αυτό προκύπτει από μία νέα μελέτη μεγάλης κλίμακας, η οποία διεξήχθη σε περισσότερους από 57.000 συμμετέχοντες από την UK Biobank. Τα σημαντικά αυτά ευρήματα παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD), το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο.

Ευρήματα από την UK Biobank

Η ερευνητική ομάδα, με βάση την Ολλανδία, διαπίστωσε ότι η αυξημένη μεταβλητότητα της συστολικής αρτηριακής πίεσης, όταν συνδυάζεται με την παρουσία διαβήτη, σχετίζεται με σχεδόν τριπλάσιο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Αυτό συγκρίνεται με άτομα που διατηρούσαν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου και παρουσίαζαν μικρή διακύμανση στην αρτηριακή τους πίεση.

Η μελέτη αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης όχι μόνο της μέσης αρτηριακής πίεσης, αλλά και των διακυμάνσεών της. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της EASD, το οποίο έλαβε χώρα στο Μιλάνο από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Η σημασία της μεταβλητότητας της πίεσης

Σε αντίθεση με τη μέση αρτηριακή πίεση, η μεταβλητότητά της, δηλαδή το πόσο αλλάζει από τη μία μέτρηση στην άλλη με την πάροδο του χρόνου, δεν λαμβάνεται συνήθως υπόψη κατά την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα νέα ευρήματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι αυτή η μεταβλητότητα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένας επιπλέον δείκτης.

Ο δείκτης αυτός θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό ασθενών που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, οι οποίοι ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται με τις τρέχουσες μεθόδους. Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προτού η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Λεπτομέρειες της μελέτης και οι συμμετέχοντες

Η μελέτη διεξήχθη υπό την καθοδήγηση της δρα Φαριμπά Αχμαντιζάρ, από το Τμήμα Γενικής Ιατρικής του Amsterdam University Medical Center. Συνολικά, συμμετείχαν 57.611 άτομα, τα οποία είχαν υποβληθεί σε μέτρηση αρτηριακής πίεσης κατά την αρχική τους αξιολόγηση και σε τουλάχιστον μία ακόμη μέτρηση σε μεταγενέστερη επίσκεψη.

Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 55,4 έτη, με τις γυναίκες να αποτελούν το 52% του συνόλου. Κατά την έναρξη της μελέτης, 50.744 συμμετέχοντες είχαν φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου, ενώ 5.397 είχαν προδιαβήτη και 1.470 είχαν διαγνωστεί με διαβήτη τύπου 2.

Παρακολούθηση και αποτελέσματα

Οι ερευνητές υπολόγισαν τη μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης μεταξύ των διαδοχικών επισκέψεων, λαμβάνοντας υπόψη και το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ των μετρήσεων. Η διάμεση διάρκεια παρακολούθησης των συμμετεχόντων ανήλθε σε 5,1 έτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου παρακολούθησης, καταγράφηκαν διάφορα σημαντικά συμβάντα. Συγκεκριμένα, 319 άτομα εμφάνισαν άνοια, 571 υπέστησαν εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ 1.460 συμμετέχοντες απεβίωσαν.

Η συσχέτιση με άλλους παράγοντες κινδύνου

Η μελέτη έδειξε ότι μεγαλύτερη μεταβλητότητα και στις τέσσερις παραμέτρους που εξετάστηκαν – δηλαδή στη συστολική πίεση, τη διαστολική πίεση, τη μέση αρτηριακή πίεση και την πίεση σφυγμού – συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Αυτή η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή.

Ειδικότερα, η σχέση αυτή διατηρήθηκε ακόμη και μετά την προσαρμογή των δεδομένων για τη μέση αρτηριακή πίεση, την κατάσταση του σακχάρου των συμμετεχόντων και άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την ανάγκη για μια πιο ολιστική προσέγγιση στην αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis