Η στρατηγός Πηνελόπη Μηνιάτη μιλά για το ελληνικό CSI, τη «17 Νοέμβρη» και την υπόθεση Καρολάιν

Η Πηνελόπη Μηνιάτη, στρατηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία έστησε το τμήμα DNA της ΕΛ.ΑΣ., αφηγήθηκε στο iEidiseis στιγμές που σημάδεψαν την υπηρεσιακή της πορεία. Η κ. Μηνιάτη, έχοντας διατελέσει διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, άφησε ανεξίτηλο στίγμα με τη μακρά παρουσία της στην υπηρεσία αυτή. Πλέον αποστρατευμένη και ιδιώτης, ανασύρει από τη μνήμη της υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο, στις οποίες η ομάδα της διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο.

Η δημιουργία του «ελληνικού CSI» και το έργο της Δ.Ε.Ε.

Η Πηνελόπη Μηνιάτη υπήρξε η στρατηγός που είχε την ευθύνη για τη δημιουργία του τμήματος DNA της Ελληνικής Αστυνομίας, μια κίνηση που εκσυγχρόνισε σημαντικά τις εγκληματολογικές έρευνες στη χώρα. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, της οποίας διετέλεσε διευθύντρια, αποτελεί την υπηρεσία που ασχολείται και συμβάλλει καθοριστικά στην εξιχνίαση όλων των μεγάλων υποθέσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Το φάσμα των υποθέσεων αυτών είναι ευρύ, περιλαμβάνοντας από μεγάλα σκάνδαλα και στυγερά εγκλήματα μέχρι υποθέσεις τρομοκρατίας. Τα δύο βασικά μότο που καθοδηγούν το έργο της υπηρεσίας είναι «Δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα» και «τα πειστήρια μιλούν», υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιστημονικής προσέγγισης και της ανάλυσης των στοιχείων για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Η αποκάλυψη του μέλους της «17 Νοέμβρη»

Ανάμεσα στις υποθέσεις που ανακάλεσε η κ. Μηνιάτη, ξεχωριστή θέση κατέχει η στιγμή που διαπίστωσε ότι είχε για πρώτη φορά μπροστά της δείγμα αίματος από μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη». Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τον γενετικό τύπο του Ξηρού, ένα γεγονός που σηματοδότησε μια κρίσιμη καμπή στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η ίδια περιέγραψε τις προσπάθειες εκείνης της περιόδου, δηλώνοντας: «Δούλεψα όλη την ημέρα, έκανα τα αδύνατα δυνατά και εκείνο το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί, μέχρι που είδα από τα αρχεία μας ότι έχω μπροστά μου τον γενετικό τύπο ενός μέλους της 17 Νοέμβρη». Η στρατηγός ήταν η πρώτη που γνώριζε ότι αυτή τη φορά υπήρχε μπροστά της ένα άτομο και όχι απλά ένα πειστήριο, κάτι που άλλαξε τα δεδομένα της έρευνας.

Η φρικιαστική υπόθεση της μικρής Άννυ

Μία ακόμη υπόθεση που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στη μνήμη της Πηνελόπης Μηνιάτη είναι αυτή της μικρής Άννυ. Το φρικιαστικό έγκλημα έλαβε χώρα το Πάσχα του 2015, όταν το παιδί τεμαχίστηκε μέσα σε διαμέρισμα που βρισκόταν στην οδό Μιχαήλ Βόδα. Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κλήθηκε να διαλευκάνει τα όσα συνέβησαν.

Η κ. Μηνιάτη θυμάται τη στιγμή που οι συνεργάτες της την ενημέρωσαν για τον τόπο του εγκλήματος. «Μου μεταφέρθηκε ότι πήγαινες και έβλεπες ένα καθαρό διαμέρισμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι πληροφορίες έλεγαν πως ο πατέρας, μαζί με άλλους, καθάριζε το διαμέρισμα επί τρεις ημέρες, στην προσπάθειά του να εξαφανίσει τα ίχνη.

Η αποκάλυψη των ψευδών στην υπόθεση Καρολάιν

Στις υποθέσεις που απασχόλησαν έντονα την κοινή γνώμη και στις οποίες η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είχε καθοριστική συμβολή, συγκαταλέγεται και η δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά. Η άτυχη γυναίκα δολοφονήθηκε από τον πιλότο σύζυγό της, ο οποίος αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές με ψευδείς ισχυρισμούς.

Η ομάδα της Δ.Ε.Ε., υπό την καθοδήγηση της κ. Μηνιάτη, κατάφερε να ξεσκεπάσει τα ψεύδη του δράστη μέσα από την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Όπως αποκάλυψε η στρατηγός, «όλα ξεκλείδωσαν από μία εφαρμογή στο κινητό της Καρολάιν, η οποία ήταν συνδεδεμένη με ένα smartwath», παρέχοντας έτσι τα κρίσιμα στοιχεία για την αποκάλυψη της αλήθειας.

Το συμβόλαιο θανάτου κατά της στρατηγού

Πέρα από τις μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε, η Πηνελόπη Μηνιάτη αποκάλυψε και μια προσωπική πτυχή της θητείας της. Η ίδια μίλησε για την ύπαρξη ενός συμβολαίου θανάτου σε βάρος της, το οποίο υπήρχε όταν ακόμα ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με τη στρατηγό, ο στόχος πίσω από αυτή την απειλή ήταν να την τρομοκρατήσουν, προκειμένου να μην κάνει τη δουλειά της και να παρεμποδίσουν το έργο της υπηρεσίας στην εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis