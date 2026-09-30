Τα στενά του Ορμούζ: Το πετρέλαιο ξαναρέει, αλλά η αγορά παραμένει εύθραυστη

Η εικόνα στα Στενά του Ορμούζ έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου έχουν καταφέρει να επαναφέρουν ένα μεγάλο μέρος των εξαγωγών τους. Αυτό επιτεύχθηκε με τη στήριξη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και τη χρήση ενός σύνθετου δικτύου στρατιωτικά προστατευόμενων και «σκοτεινών» διελεύσεων δεξαμενόπλοιων. Παρά την ανάκαμψη των ροών, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου κινείται σε ένα εξαιρετικά τεντωμένο σχοινί, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα υποχωρούν, το κόστος των καυσίμων παραμένει υψηλό και οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα δεν έχουν εκλείψει.

Η εντυπωσιακή ανάκαμψη των ροών

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Kpler, οι ροές πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων μέσω του Ορμούζ ανήλθαν την περασμένη εβδομάδα κατά μέσο όρο στα 13,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 80% των 17,1 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που διέρχονταν από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα πριν από την έναρξη του πολέμου.

Παράλληλα, στοιχεία της JPMorgan, τα οποία επικαλείται το CNN, δείχνουν ότι οι συνολικές ροές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, είτε μέσω των Στενών του Ορμούζ είτε από εναλλακτικές διαδρομές, έχουν επιστρέψει κοντά στο 98% των προπολεμικών επιπέδων. Αυτή η ισχυρή ανάκαμψη υπογραμμίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση της ροής του πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Οι «σκοτεινές» διελεύσεις και η στρατιωτική παρουσία

Η ανάκαμψη των ροών δεν προήλθε από μια επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά στηρίχθηκε σε μια σύνθετη επιχείρηση. Αυτή η επιχείρηση περιλαμβάνει στρατιωτικά συνοδευόμενα δρομολόγια δεξαμενόπλοιων, μεταφορτώσεις φορτίων και διελεύσεις πλοίων με απενεργοποιημένα ή περιορισμένα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS).

Οι λεγόμενες «dark transits» επιτρέπουν στα πλοία να μειώνουν την ηλεκτρονική τους έκθεση κατά τη διέλευση από την περιοχή, ενισχύοντας την ασφάλειά τους. Η αμερικανική ναυτική παρουσία έχει αποδειχθεί κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχιση των μεταφορών, παρέχοντας την απαραίτητη προστασία σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου.

Εκτιμήσεις για την Τεχεράνη και τους διαρκείς κινδύνους

Ο Ματ Σμιθ, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων της Kpler, εκτιμά ότι η ισχυρή ανάκαμψη των διελεύσεων υποδηλώνει πως η Τεχεράνη έχει χάσει μέρος της δυνατότητάς της να επηρεάζει τις ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση της εταιρείας δεν αποτελεί ένδειξη ότι το πέρασμα έχει επιστρέψει σε κανονικές ή ασφαλείς συνθήκες.

Οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα εξακολουθούν να υφίστανται, παρά τις προσπάθειες για την προστασία των διελεύσεων. Η εύθραυστη ισορροπία στην περιοχή διατηρεί την ανησυχία για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Η συμβολή της Σαουδικής Αραβίας στις ροές

Πρόσθετες ποσότητες πετρελαίου επέστρεψαν στα Στενά του Ορμούζ και από τη Σαουδική Αραβία. Η χώρα αυτή είχε αρχικά διοχετεύσει μεγάλο μέρος των εξαγωγών της προς την Ερυθρά Θάλασσα, χρησιμοποιώντας τον αγωγό East-West. Ωστόσο, μετά τις επιθέσεις που αποδόθηκαν στους Χούθι και έπληξαν τη συγκεκριμένη διαδρομή, το Ριάντ αναγκάστηκε να μεταφέρει εκ νέου σημαντικές ποσότητες πετρελαίου μέσω του Ορμούζ.

Δορυφορικές εικόνες έδειξαν, πάντως, ότι οι εγκαταστάσεις στα λιμάνια Γιανμπού και Αλ Μουάτζιζ, στη δυτική ακτή της Σαουδικής Αραβίας, έχουν επανέλθει σε λειτουργία. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι και ο αγωγός East-West ανακάμπτει σταδιακά, προσφέροντας μια εναλλακτική διαδρομή για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Οι διαρκείς πιέσεις στην παγκόσμια αγορά

Παρά την ανάκαμψη των ροών πετρελαίου, αυτή δεν επιλύει το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια πετρελαϊκή αγορά. Τα παγκόσμια αποθέματα συνεχίζουν να υποχωρούν, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για τη μελλοντική επάρκεια.

Ταυτόχρονα, το κόστος των καυσίμων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, ασκώντας πίεση σε καταναλωτές και επιχειρήσεις παγκοσμίως. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με τους συνεχιζόμενους κινδύνους στην περιοχή, διατηρούν την αγορά σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και εύθραυστης ισορροπίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki