Η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την Πολεοδομία Μυκόνου: Ανοίγουν λογαριασμοί για υποθέσεις διαφθοράς

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, επιχειρώντας να θέσει τέλος σε ένα «απόστημα» που φέρεται να είχε «κακοφορμίσει» στους κόλπους της Πολεοδομίας Μυκόνου. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, αναμένεται να ζητηθεί με παραγγελία το άνοιγμα των λογαριασμών στελεχών της Πολεοδομίας, τα οποία ελέγχονται για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα ελεγχόμενα στελέχη περιλαμβάνουν απιστία κατ’ εξακολούθηση, ψευδή βεβαίωση, δωροληψία και πλαστογραφία, αδικήματα που φτάνουν σε βαθμό κακουργήματος. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. έχει ως στόχο την πλήρη διαλεύκανση των υποθέσεων και την αποκατάσταση της νομιμότητας στο νησί των Κυκλάδων.

Απομάκρυνση προϊσταμένου και χρονοδιάγραμμα ερευνών

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημάρχου Μυκόνου, με την οποία «καρατομήθηκε» ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων του συγκεκριμένου στελέχους έλαβε χώρα μετά από σχετικό έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Το έγγραφο αυτό, το οποίο ενημέρωνε τον Δήμο στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, αφορούσε τον σχηματισμό ποινικής δικογραφίας αναφορικά με τη λειτουργία της Πολεοδομίας Μυκόνου. Μία ημέρα νωρίτερα, ο Δήμος είχε ενημερωθεί από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. με σχετικό έγγραφο για την έρευνα που ήταν ήδη σε εξέλιξη σε βάρος του προϊσταμένου.

Περιορισμοί κατά την αναστολή καθηκόντων

Για το διάστημα που το συγκεκριμένο στέλεχος θα βρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων, του απαγορεύεται ρητά κάθε υπηρεσιακή ανάμειξη. Επιπλέον, δεν του επιτρέπεται η προσέλευσή του στην Πολεοδομία, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη διεξαγωγή της έρευνας και την αποφυγή οποιασδήποτε παρέμβασης.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται οι καταγγελίες και η αποφασιστικότητα των αρχών να προχωρήσουν σε πλήρη εξυγίανση της υπηρεσίας. Η αναστολή των καθηκόντων αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην έρευνα

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε κατόπιν πληθώρας καταγγελιών, οι οποίες έκαναν λόγο για αδράνεια της Πολεοδομίας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο συγκεκριμένων ακινήτων. Παρά τις υφιστάμενες αναφορές για αυθαιρεσίες, η υπηρεσία φέρεται να μην προχωρούσε στους απαραίτητους ελέγχους, δημιουργώντας ένα κλίμα ανομίας.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης περιγράφουν χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως αυτή ενός Μυκονιάτη, ο οποίος είδε ξαφνικά να ανεγείρεται δίπλα στο σπίτι του ένα μεγάλο ακίνητο. Το ακίνητο αυτό, που πιθανότατα προοριζόταν για ξενοδοχείο, χτίστηκε σε μία γραφική περιοχή με φραγκοσυκιές και ξερολιθιές. Ο κάτοικος, αντιλαμβανόμενος την ύποπτη κατάσταση, υπέβαλε μήνυση με τη βοήθεια δικηγόρου, στην οποία αναφερόταν ότι επιχειρηματίας έκτισε 1.200 τ.μ. με άδεια εργασιών μικρής κλίμακας.

Υπερπολυτελή ξενοδοχεία και παράνομες εργασίες

Παράλληλα, σε γνώση των Αρχών έχουν περιέλθει πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία υπερπολυτελών ξενοδοχείων, συγκεκριμένα πεντάστερων μονάδων, στη Μύκονο. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, τα ξενοδοχεία αυτά λειτουργούν με άδειες που έχουν ακυρωθεί με δικαστικές αποφάσεις, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα της λειτουργίας τους.

Η πιστότητα των πληροφοριών αυτών ελέγχεται εξονυχιστικά από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι αρχές έχουν αναφορές για εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιούνται με άδειες οι οποίες αφορούν αποκλειστικά… πισίνα, υποδηλώνοντας πιθανές παρατυπίες και καταστρατηγήσεις των πολεοδομικών διατάξεων.

Το ζήτημα των «λαδωμάτων» και η αξία των ακινήτων

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που απασχολούν την έρευνα είναι το πού μπορεί να κατέληγαν τα χρήματα από τυχόν «λαδώματα» στην Πολεοδομία. Δεδομένης της υψηλής αξίας που έχουν τα ακίνητα στο νησί των ανέμων, εκτιμάται ότι οι εν λόγω χρηματικές συναλλαγές θα πρόκειται για πολύ μεγάλα ποσά.

Η διερεύνηση της ροής των χρημάτων και η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων προσώπων αποτελεί κεντρικό σημείο της έρευνας, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη του δικτύου διαφθοράς, εφόσον αυτό αποδειχθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis