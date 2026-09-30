Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης «Από καρδιάς» ξεκίνησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και η ΠΕΦ

Μια πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Από καρδιάς» ξεκίνησε στις 29 Σεπτεμβρίου 2026 η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα διαρκέσει έως τον Απρίλιο του 2027, έχει ως βασικό της άξονα τη συνδυασμένη προσφορά δωρεάν προληπτικών ελέγχων καρδιαγγειακού κινδύνου, την παροχή ενημέρωσης από επαγγελματίες υγείας και τη διοργάνωση θεσμικών εκδηλώσεων που αφορούν τις πολιτικές πρόληψης.

Στόχοι και δράσεις της πρωτοβουλίας

Η εκστρατεία «Από καρδιάς» στοχεύει στην ευρεία ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων, την έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους, καθώς και την υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών που προστατεύουν την καρδιά. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις περιλαμβάνουν μια σειρά από ανοιχτές εκδηλώσεις για τους πολίτες.

Ο πρώτος σταθμός αυτών των ανοιχτών δράσεων για το κοινό έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στο Περιστέρι, στις 22 Οκτωβρίου 2026. Εκεί, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε δωρεάν προληπτικούς ελέγχους και να ενημερωθούν από τους ειδικούς υγείας.

Σε ποιους απευθύνεται η εκστρατεία

Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί για να ωφελήσει ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε άτομα που παρουσιάζουν αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, σε χρονίως πάσχοντες, καθώς και σε άτομα με συννοσηρότητες. Επίσης, περιλαμβάνει άτομα με υπερβάλλον βάρος ή παχυσαρκία, φροντιστές και οικογένειες, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των ασθενών.

Παράλληλα, η εκστρατεία εστιάζει στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, στο πλαίσιο της πρωτογενούς πρόληψης, αναδεικνύοντας τη σημασία της υιοθέτησης υγιεινών συνηθειών από νωρίς. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των δράσεων διαδραματίζουν οι επαγγελματίες υγείας και οι τοπικές κοινότητες, οι οποίοι συμβάλλουν στην διάδοση του μηνύματος και την παροχή υποστήριξης.

Στοιχεία για τους θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα

Η ανάγκη για τέτοιες εκστρατείες υπογραμμίζεται από τα επίσημα στοιχεία. Σύμφωνα με δεδομένα που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2023, καταγράφηκαν στην Ελλάδα 40.812 θάνατοι που οφείλονταν σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει περίπου το 31,9% του συνόλου των θανάτων που σημειώθηκαν στη χώρα.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος και την κρισιμότητα της ενημέρωσης για τους παράγοντες κινδύνου, όπως επίσης και της έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισής τους. Η εκστρατεία δίνει έμφαση στην υιοθέτηση καθημερινών συνηθειών που μπορούν να προστατεύσουν την καρδιά, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση αυτών των στατιστικών.

Η δημιουργική ιδέα και το μήνυμα «Από καρδιάς»

Η δημιουργική ιδέα πίσω από την εκστρατεία «Από καρδιάς» βασίζεται στην επικοινωνία ανάμεσα στις γενιές. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας καλούνται να μοιραστούν με τους νεότερους απλές και πρακτικές συμβουλές για την υγεία της καρδιάς, αντλώντας από την προσωπική τους εμπειρία και την καθημερινότητά τους. Με αυτό τον τρόπο, η συμβουλή μετατρέπεται σε προσωπική δέσμευση και συνδέεται άμεσα με συγκεκριμένες επιλογές ζωής.

Αυτές οι επιλογές αφορούν την πρόληψη, την ισορροπημένη διατροφή, τη σωματική δραστηριότητα και την αποτελεσματική διαχείριση του στρες. Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι «Κάνε την καρδιά σου προτεραιότητα!», ενθαρρύνοντας τους πολίτες να ενημερωθούν, να συζητήσουν με τον γιατρό τους και να εντάξουν την πρόληψη στην καθημερινή τους ζωή.

Η συμβολή της ΠΕΦ και ο συμβολισμός

Κάθε επιμέρους πυλώνας της εκστρατείας αποκτά τη δική του φωνή, μετατρέποντας μια απλή συμβουλή σε προσωπική δέσμευση. Η προστακτική του μεγαλύτερου γίνεται πρώτο πρόσωπο στον νεότερο, δημιουργώντας μια αίσθηση συνέχειας και προσωπικής ευθύνης. Η κόκκινη καρδιά και η άνω και κάτω τελεία λειτουργούν ως σύμβολο αυτής της συνέχειας, υποδηλώνοντας ότι το μήνυμα περνά από γενιά σε γενιά και η γνώση μετατρέπεται σε καθημερινή πράξη πρόληψης.

Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) συμβάλλει ενεργά στη συζήτηση για την πρόληψη και την προσήλωση στη θεραπεία. Εκπροσωπώντας έναν κλάδο με καθοριστικό ρόλο, η ΠΕΦ διασφαλίζει την επάρκεια και την απρόσκοπτη διάθεση των φαρμάκων, ενώ παράλληλα ενισχύει την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis