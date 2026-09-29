Το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε 6.683 νέες προσλήψεις αναπληρωτών για το 2026-27

Στην πρόσληψη επιπλέον 6.683 αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), προχώρησε σήμερα, Τρίτη, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι προσλήψεις αφορούν τόσο την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καλύπτοντας ανάγκες για το διδακτικό έτος 2026-27. Η ανακοίνωση έγινε με τη δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων από το αρμόδιο υπουργείο.

Ενίσχυση της εκπαίδευσης με νέες προσλήψεις

Από το σύνολο των 6.683 προσλήψεων, οι 6.022 αφορούν εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον, 778 προσλήψεις αφορούν σε μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τόνισε τη σημασία αυτών των προσλήψεων για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι νέες θέσεις αναμένεται να συμβάλουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων για το προσεχές διδακτικό έτος 2026-27, ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό σε κρίσιμους τομείς.

Ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε προτεραιότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, σύμφωνα με το υπουργείο, στην ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μόνο μέσα από τις δύο κύριες διαδικασίες προσλήψεων, τοποθετούνται πάνω από 4.000 εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε δομές και υπηρεσίες που συνδέονται με την εκπαίδευση και την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πρόκειται για μια ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε έναν από τους πλέον κρίσιμους τομείς του δημόσιου σχολείου. Στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση και η υποστήριξη κάθε παιδιού να αποτυπώνονται στην καθημερινή λειτουργία των σχολείων, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο.

Αναλυτικά οι προσλήψεις ανά βαθμίδα

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι 6.022 προσλήψεις αφορούν συνολικά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτές οι θέσεις καλύπτουν ανάγκες τόσο στη γενική εκπαίδευση όσο και στην ειδική αγωγή, εξασφαλίζοντας την ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες.

Παράλληλα, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη 778 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Τα μέλη αυτά κατανέμονται σε διάφορες ειδικότητες, με στόχο την παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στους μαθητές και την ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών των σχολείων.

Θέσεις σε ειδικές σχολές και κενά

Εκτός από τις γενικές προσλήψεις, διατέθηκαν θέσεις και για ειδικές σχολές. Συγκεκριμένα, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, προσλαμβάνονται 15 προσωρινοί αναπληρωτές. Από αυτούς, οι 12 θα στελεχώσουν τη Γενική Εκπαίδευση και οι 3 την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση της Σχολής.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, προσλαμβάνονται 25 επιπλέον εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμβάλλοντας στην κάλυψη των αναγκών των συγκεκριμένων σχολείων.

Ωστόσο, υπήρξαν και θέσεις που δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθούν. Δεν βρέθηκαν υποψήφιοι για 68 θέσεις, εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, λόγω έλλειψης υποψηφίων. Επιπρόσθετα, δεν βρέθηκαν 181 υποψήφιοι για την κάλυψη ισάριθμων θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που είχαν δοθεί για πρόσληψη. Αυτά τα κενά οφείλονται στην έλλειψη διαθέσιμων υποψηφίων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis