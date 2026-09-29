Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3125 του Τζόκερ

Η κλήρωση 3125 του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου 2026, προσφέροντας ένα ελάχιστο ποσό τζακ ποτ 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας. Οι αριθμοί που αναδείχθηκαν ως τυχεροί είναι οι 11, 18, 20, 24, 29, ενώ ο αριθμός Τζόκερ είναι το 3. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έφερε στο φως τους συνδυασμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά κέρδη για τους συμμετέχοντες.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης

Στην κλήρωση με αριθμό 3125 του Τζόκερ, που διεξήχθη την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, οι αριθμοί που κληρώθηκαν και μπορούν να φέρουν κέρδη στους παίκτες είναι οι: 11, 18, 20, 24, 29. Ο τυχερός αριθμός Τζόκερ, ο οποίος συμπληρώνει τον επιτυχημένο συνδυασμό, είναι το 3.

Η κλήρωση αυτή μοίραζε ένα ελάχιστο ποσό 1.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή σε όσους προβλέψουν σωστά και τους πέντε βασικούς αριθμούς και τον αριθμό Τζόκερ.

Πώς καθορίζονται τα κέρδη

Για την πρώτη κατηγορία, που αφορά τις 5+1 σωστές προβλέψεις, το ελάχιστο ποσό του τζακ ποτ ξεκινά πλέον από το 1 εκατομμύριο ευρώ (μικτά). Αυτό αποτελεί αύξηση σε σχέση με το παρελθόν, όπου το αντίστοιχο ποσό ήταν 600.000 ευρώ.

Στην περίπτωση που προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ τους. Το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα.

Το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας

Για τη δεύτερη κατηγορία, η οποία αφορά τις 5 σωστές προβλέψεις χωρίς τον αριθμό Τζόκερ, το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση. Υπάρχει ωστόσο ένα ανώτατο όριο καταβολής, το οποίο έχει οριστεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ (μικτά) συνολικά για τους νικητές αυτής της κατηγορίας.

Εάν προκύψουν έως και 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο καθένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ. Αν όμως ο αριθμός των νικητών υπερβεί τους 20, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, ο καθένας θα λάβει 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Τρόποι συμμετοχής και συχνότητα κληρώσεων

Οι παίκτες του Τζόκερ έχουν δύο βασικούς τρόπους για να συμμετάσχουν στις κληρώσεις. Μπορούν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους από όπου κι αν βρίσκονται, χρησιμοποιώντας υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Επιπλέον, οι παίκτες μπορούν να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο μέσω των φυσικών καταστημάτων Allwyn σε όλη τη χώρα όσο και μέσω διαδικτύου. Οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, με την ώρα διεξαγωγής να είναι στις 22:00. Η προθεσμία για την κατάθεση των δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30 την ημέρα της κλήρωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis