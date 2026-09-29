Μια νέα καταγγελία έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αναδεικνύοντας το φαινόμενο επιτήδειων που δρουν στην Αττική, προσφέροντας παράνομες «θεραπείες». Συγκεκριμένα, μια γυναίκα κατήγγειλε στο MEGA την περίπτωση ενός άνδρα που συστηνόταν ως «ολιστικός-παθολόγος» και λειτουργούσε ένα αυτοσχέδιο ιατρείο σε μια βίλα. Ο σύζυγός της, αναζητώντας λύση για χρόνια προβλήματα υγείας, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια σειρά αμφιλεγόμενων διαγνώσεων και προτάσεων για ακριβές θεραπείες, όπως η πλασμαφαίρεση, σε ένα περιβάλλον που δεν πληρούσε καμία ιατρική προδιαγραφή.

Το «ιατρείο-φάντασμα» και οι παράνομες πρακτικές

Η γυναίκα περιέγραψε πως ο άνδρας είχε μετατρέψει το σπίτι του σε ένα παράνομο ιατρείο, χωρίς καμία ταμπέλα που να υποδηλώνει την ιατρική του ιδιότητα. Στα πίσω δωμάτια της βίλας υπήρχαν μηχανήματα, όπου ο «ολιστικός-παθολόγος» υποδεχόταν τους «ασθενείς» του. Όταν το ζευγάρι επισκέφτηκε τον χώρο, ο γιατρός έβαλε στον σύζυγο καλώδια στο κεφάλι και στα χέρια, ενώ τον έβαλε να πατάει ξυπόλυτος σε κάποιους μαγνήτες.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ο «γιατρός» αφιέρωσε τέσσερις ώρες για να «διαβάσει» τον σύζυγό της, καταλήγοντας σε συμπεράσματα όπως ότι είχε παιδικά τραύματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει. Επιπλέον, του είπε ότι το αίμα του ήταν «μολυσμένο» και περιείχε πολλές τοξίνες, τις οποίες έπρεπε να καθαρίσει. Αυτή η «διάγνωση» αποτέλεσε τη βάση για την πρόταση μιας συγκεκριμένης θεραπείας.

Υποσχέσεις για «καθαρό αίμα» και υψηλό κόστος

Ο «ολιστικός-παθολόγος» πρότεινε στον σύζυγο της γυναίκας να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι αυτή η μέθοδος θα καθάριζε το αίμα του. Η γυναίκα δήλωσε ότι εκείνη την εποχή δεν γνώριζαν τι ακριβώς ήταν η πλασμαφαίρεση. Ο «γιατρός» ενημέρωσε το ζευγάρι ότι η συνεδρία ήταν «πάρα πολύ ακριβή», με κόστος 6.000 ευρώ, αλλά προσφέρθηκε να χρεώσει στον σύζυγό της 2.000 ευρώ τη φορά.

Η καταγγέλλουσα εξέφρασε τις έντονες επιφυλάξεις της στον σύζυγό της, λέγοντας: «Ρε παιδάκι μου δε στέκουν αυτά που λέει, τι είναι αυτό, θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι, τι είναι αυτό το πράγμα;». Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο σύζυγός της είχε υποστεί «πλύση εγκεφάλου» από τον συγκεκριμένο άνδρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιληφθεί την επικινδυνότητα της κατάστασης.

Η ιδεολογία του «ολιστικού» γιατρού

Ο άνδρας, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Χονολουλού, προέβαλλε μια συγκεκριμένη ιδεολογία σχετικά με την ιατρική. Έλεγε στο ζευγάρι ότι η δυτική ιατρική «έχει πεθάνει» και ότι οι γιατροί του μέλλοντος θα αντιμετωπίζουν τον ασθενή με «ολιστικό τρόπο». Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η ολιστική προσέγγιση επικεντρώνεται πρώτα στην αντιμετώπιση της ψυχής και μετά του σώματος.

Παράλληλα, ο «ολιστικός-παθολόγος» επέδειξε μια «αλαζονεία τεράστια», όπως την περιέγραψε η γυναίκα, δηλώνοντας ότι σε αυτόν «έρχονται όλοι οι επιφανείς». Αυτή η στάση, σε συνδυασμό με την έλλειψη οποιασδήποτε επίσημης ταμπέλας στο υποτιθέμενο ιατρείο, ενίσχυσε τις υποψίες της καταγγέλλουσας για την αξιοπιστία του.

Η συνειδητοποίηση του κινδύνου

Αρχικά, η γυναίκα θεώρησε τον άνδρα «απατεώνα τσαρλατάνο που ήθελε λεφτά», χωρίς να συνειδητοποιήσει πλήρως την επικινδυνότητα της κατάστασης και των μηχανημάτων που χρησιμοποιούσε. Η ίδια δήλωσε ότι δεν γνώριζε τότε τι μπορούσαν να προκαλέσουν αυτά τα μηχανήματα σε έναν άνθρωπο. Ωστόσο, μετά από μεταγενέστερες πληροφορίες και αποκαλύψεις, συνειδητοποίησε τον πραγματικό κίνδυνο.

«Τώρα που τα άκουσα τώρα το συνειδητοποίησα από τη γλίτωσα το σύζυγό μου τότε», κατέληξε η γυναίκα, εκφράζοντας την ανακούφισή της που ο σύζυγός της δεν υποβλήθηκε στις προτεινόμενες διαδικασίες. Η περίπτωση αυτή, όπως και άλλες που έχουν έρθει στο φως, όπως αυτές που αφορούν την Ιωάννα Γάκα και τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, υπογραμμίζει ότι τέτοιοι επιτήδειοι δεν είναι οι μόνοι που δρουν στην Αττική, εκμεταλλευόμενοι την αγωνία ανθρώπων με προβλήματα υγείας.

Με πληροφορίες από: Topontiki