Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση ενός πατέρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε τη διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων. Ο ίδιος, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, παραδέχτηκε την πράξη του, δηλώνοντας ότι «θόλωσε» από όσα είχαν προηγηθεί. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς έχει κυκλοφορήσει και βίντεο που φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης.

Η επίθεση και η παραδοχή του πατέρα

Ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας, ο οποίος αναζητείται, υποστήριξε ότι είχε «θολώσει» από τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί και προέβη στην επίθεση. «Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, σε άλλη δήλωσή του, ανέφερε ότι έσπρωξε τη δασκάλα και αυτή έπεσε κάτω, ενώ δεν γνώριζε αν τη χτύπησε η γυναίκα του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να της έριξε εκείνη ένα χαστούκι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, ο πατέρας ακούγεται να λέει στη νηπιαγωγό, καθώς τη σπρώχνει και τραβάει τα μαλλιά της: «Γιατί να τη χτυπήσεις ρε; Φτου σου από εδώ». Η ένταση συνεχίστηκε για λίγα ακόμα δευτερόλεπτα, με την εκπαιδευτικό να φωνάζει «βοήθεια» και να απαντά στον γονέα: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Το βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης

Το βίντεο που καταγράφει στιγμές από την επίθεση στη διευθύντρια του σχολείου φέρεται να έχει τραβηχτεί με το κινητό της ίδιας της εκπαιδευτικού και ξεκινά αφού έχει ήδη αρχίσει η ένταση. Σε αυτό, η διευθύντρια φαίνεται σκυμμένη στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα τη χτυπά στο κεφάλι. Ο άνδρας ακούγεται επίσης να ζητά εξηγήσεις για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, η εκπαιδευτικός είχε μιλήσει στο παιδί του.

Το περιστατικό, το οποίο άρχισε να λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, είχε προηγηθεί από άλλο βίντεο που είχε κυκλοφορήσει μέσα από το νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια.

Οι καταγγελίες για τη διευθύντρια και η αντίδραση του υπουργείου

Σε βάρος της διευθύντριας του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα μετακινηθεί άμεσα σε άλλο σχολείο. Αυτές οι ενέργειες έρχονται μετά από καταγγελίες ότι η διευθύντρια φώναζε σε έξαλλη κατάσταση σε παρέα νηπίων, ενώ φέρεται να χτύπησε και την κόρη του ζευγαριού.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η διευθύντρια ακούγεται να λέει: «Έτσι και χαλάσετε πράγματα του σχολείου, σας έφαγα». Άλλες φράσεις που ακούστηκαν ήταν: «Οχιά διμούτσουνη δεν θα την ξαναπειράξετε. Εδώ την θέλουμε την καρέκλα. Δεν είναι το σπίτι σου» και «Τα έχετε κάνει σκατά, είμαι εγώ ο μαλάκας εδώ πέρα». Όταν ένας περαστικός παρενέβη και της ζήτησε τον λόγο, εκείνη απάντησε: «Ό,τι θέλω θα κάνω ρε, ξέρεις τι έκαναν; Χαλάνε το σχολείο και εγώ το φτιάχνω κάθε μέρα».

Η κατάθεση της 4χρονης κόρης

Ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας διατύπωσε επίσης ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο που ενήργησαν οι αστυνομικοί. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί πήραν κατάθεση από την 4χρονη κόρη του στο τμήμα, χωρίς να είναι παρούσα η μητέρα του παιδιού. «Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήρανε κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», δήλωσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit