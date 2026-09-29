«Μαϊμού» γιατρός με πτυχίο από Χονολουλού υπόσχονταν «καθαρισμό αίματος» έναντι 6.000 ευρώ

Μια νέα υπόθεση που αφορά τη δράση ενός «ολιστικού γιατρού» με πτυχίο από τη Χονολουλού έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να λειτουργούσε ένα ιατρείο αμφιβόλου νομιμότητας, όπου χρησιμοποιούσε ένα μηχάνημα για τον «καθαρισμό του αίματος». Η αποκάλυψη προέρχεται από τη μαρτυρία μιας γυναίκας, της οποίας ο σύζυγος εμπιστεύτηκε τις υπηρεσίες του αυτοαποκαλούμενου ειδικού παθολόγου.

Η «θεραπεία» και το κόστος

Η γυναίκα περιέγραψε στο MEGA ότι ο σύζυγός της επισκέφθηκε τον εν λόγω άνδρα, αναζητώντας λύση για χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Ο «γιατρός» συστηνόταν ως ειδικός παθολόγος «ολιστικής ιατρικής» και επικαλούνταν την κατοχή πτυχίου από τη Χονολουλού.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο χώρος ήταν εξοπλισμένος με μηχανήματα. Ο σύζυγός της υποβλήθηκε σε μια διαδικασία τεσσάρων περίπου ωρών, κατά την οποία του τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια στα χέρια και στο κεφάλι, ενώ πατούσε ξυπόλητος πάνω σε μαγνήτες. Μετά την εξέταση, ο άνδρας του είπε ότι είχε «παιδικά τραύματα» και «τοξίνες» στο αίμα του.

Στη συνέχεια, του πρότεινε μια θεραπεία με μηχάνημα που θα «καθάριζε το αίμα». Η αρχική τιμή για τη συνεδρία ανερχόταν στα 6.000 ευρώ, ωστόσο για τον σύζυγο της μάρτυρος προσφέρθηκε ειδική τιμή 2.000 ευρώ. Η γυναίκα ανέφερε ότι εκείνη τη στιγμή, ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της γνώριζαν τι ακριβώς ήταν η πλασμαφαίρεση.

Οι υποψίες, η επίσκεψη και οι δηλώσεις του «γιατρού»

Η γυναίκα εξέφρασε τις ανησυχίες της στον σύζυγό της, λέγοντας: «Ρε παιδάκι μου, δεν στέκουν αυτά που λέει. Τι είναι αυτό; Θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι;». Αυτές οι αμφιβολίες την οδήγησαν να αποφασίσει να επισκεφθεί και η ίδια τον συγκεκριμένο χώρο, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τι συνέβαινε.

Κατά την επίσκεψή της, η γυναίκα υποστήριξε ότι δεν παρατήρησε κάποια επιγραφή που να προσδιόριζε τον χώρο ως ιατρείο. Ωστόσο, διευκρινίστηκε ότι αυτό το στοιχείο από μόνο του δεν αρκεί για να διαπιστωθεί η νομιμότητα της λειτουργίας του. Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, η γυναίκα άκουσε τον άνδρα να κάνει συγκεκριμένες δηλώσεις σχετικά με την ιατρική, υποστηρίζοντας πως «η κανονική ιατρική πλέον έχει πεθάνει».

Επιπλέον, ο άνδρας ανέφερε ότι «οι γιατροί του μέλλοντος» είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν πρώτα την ψυχή και έπειτα το σώμα, περιγράφοντας έτσι τη φιλοσοφία του για την προσέγγιση της υγείας και της θεραπείας.

Σύνδεση με παρόμοιες υποθέσεις

Η μαρτυρία της γυναίκας έρχεται στο φως μετά από παρόμοιες υποθέσεις. Η ίδια ανέφερε ότι η πρόσφατη υπόθεση του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, της θύμισε όσα είχε ακούσει και βιώσει σχετικά με τη δική της περίπτωση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr