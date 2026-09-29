Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται από την πρώτη στιγμή τα ιατρεία και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, μιας 56χρονης και ενός 58χρονου, οι οποίοι κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η έρευνα επικεντρώνεται σε ποσά που φέρεται να έχουν διακινηθεί μέσω των κλινικών τους στο κέντρο της Αθήνας και δεν έχουν αποτυπωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Η υπόθεση συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που οδήγησε σε «βροχή» καταγγελιών τις τελευταίες είκοσι ημέρες.

Τα εισοδήματα των γιατρών στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 56χρονη γιατρός φέρεται να δηλώνει ετήσια εισοδήματα ύψους περίπου 500.000 ευρώ. Ο 58χρονος σύζυγός της, επίσης γιατρός, εμφανίζεται να δηλώνει εισοδήματα περίπου 95.000 ευρώ ετησίως. Αυτή η οικονομική εικόνα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φέρεται να καταγράφεται και στις φορολογικές δηλώσεις του ζευγαριού για προηγούμενα έτη.

Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού, αναζητώντας χρηματικά ποσά που φέρεται να είχαν στην κατοχή τους και τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν δηλωθεί. Οι έρευνες στα ιατρεία τους στο κέντρο της Αθήνας είναι σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό όλων των οικονομικών συναλλαγών.

Καταγγελίες για θεραπείες υψηλού κόστους και εναλλακτικές μεθόδους

Σε βάρος των δύο γιατρών έχουν καταγραφεί πολυάριθμες καταγγελίες τις τελευταίες εβδομάδες, από τότε που έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν υποσχέσεις για θεραπείες σε σοβαρές ασθένειες, τη χορήγηση ειδικών φαρμακευτικών σκευασμάτων υψηλού κόστους, καθώς και τη χρήση εναλλακτικών τρόπων ίασης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι πελάτες των γιατρών φέρεται να στέλνονταν σε συγκεκριμένα φαρμακεία με τα οποία συνεργάζονταν οι κατηγορούμενοι. Για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα σκευάσματα, οι γιατροί φέρεται να χρέωναν υπέρογκα ποσά. Μια πελάτισσα της 56χρονης γιατρού κατήγγειλε ότι την έπεισε πως θα μπορούσε να κάνει παιδί με τις μεθόδους της, με αποτέλεσμα να της δώσει περίπου 40.000 ευρώ μέσα σε οκτώ χρόνια.

Πληρωμές σε τραπεζικούς λογαριασμούς στη Λετονία και "μαύρο" χρήμα

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από δύο διαφορετικές καταγγελίες είναι ότι χρηματικά ποσά από φάρμακα που συνταγογραφούσαν ή προτείνονταν από τους γιατρούς, κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Λετονία. Αυτό αφορά την περίπτωση ενός καρκινοπαθούς ασθενή, ο οποίος επισκέφτηκε τους γιατρούς μέσω του γιου του, καθώς και την περίπτωση της γυναίκας που συμβουλευόταν την 56χρονη γιατρό με την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά.

Επιπλέον, αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένη χρήση "μαύρου" χρήματος στις συναλλαγές τους. Όπως περιέγραψε πελάτης, στο ιατρείο της γιατρού "όλα μαύρα ήταν", χωρίς να δίνονται αποδείξεις. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι για μια επίσκεψη 150 ευρώ, αν δινόταν απόδειξη, το ποσό θα έφτανε τα 200 ευρώ. Επίσης, αν κάποιος πελάτης δεν είχε εμφανιστεί για δύο ή τρία χρόνια, η χρέωση ήταν 300 ευρώ "μαύρα" ή 350 ευρώ με απόδειξη, κάτι που φέρεται να ήταν "standard".

Σε μία περίπτωση, η γιατρός φέρεται να σύστησε "ειδικές σταγόνες" που έρχονταν από τη Ρωσία. Για την προμήθεια αυτών των σταγόνων, η γιατρός σύστησε έναν κύριο, ο οποίος έκανε τη σύνδεση με μία Ρωσίδα κυρία που διαχειριζόταν όλη τη διαδικασία, στέλνοντας έναν λογαριασμό που δεν ανήκε σε εταιρεία.

Το ζήτημα των χρημάτων του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές αναζητούν επίσης χιλιάδες ευρώ που φέρεται να είχε μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα που υποβλήθηκε στην πλασμαφαίρεση, η οποία αποδείχθηκε μοιραία. Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την πληρωμή της συγκεκριμένης διαδικασίας, καθώς και για την υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί μία ημέρα πριν τον θάνατό του.

Στην κατοχή του τραγουδιστή, ωστόσο, εντοπίστηκαν μόλις 145 ευρώ σε μετρητά. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής των ποσών για τις ιατρικές πράξεις στις οποίες είχε υποβληθεί, δεδομένου του υψηλού κόστους που φέρεται να χρεώνονταν οι θεραπείες των κατηγορούμενων γιατρών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis