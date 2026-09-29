Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ένας 40χρονος στο Ηράκλειο, έπειτα από τις καταγγελίες τριών γυναικών για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την πολύωρη απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας και σε συμφωνία με τον εισαγγελέα. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, γεγονός που οδήγησε στην άμεση σύλληψή του και την οδήγησή του στη φυλακή.

Οι καταγγελίες των γυναικών και η έναρξη της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε με τις καταγγελίες τριών νεαρών γυναικών, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών, οι οποίες ανέφεραν ότι ο 40χρονος τις παρακολουθούσε επίμονα και προσέγγιζε τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η συμπεριφορά του φέρεται να ήταν επαναλαμβανόμενη, προκαλώντας φόβο και αναστάτωση στις καταγγέλλουσες.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της 18χρονης, η ίδια απευθύνθηκε στις Αρχές, συγκεντρώνοντας στοιχεία από περιστατικά που, όπως κατήγγειλε, της είχαν προκαλέσει έντονη ανησυχία. Οι καταγγελίες αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε και οδήγησε στην αποκάλυψη περαιτέρω στοιχείων.

Η απολογία του κατηγορούμενου και οι παραδοχές του

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 40χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε την 18χρονη, υποστηρίζοντας ότι είχε αναπτύξει εμμονή μαζί της. Ωστόσο, αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι προχώρησε σε οποιεσδήποτε ασελγείς πράξεις εις βάρος της.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι παρακολουθούσε τις άλλες δύο γυναίκες, των οποίων οι καταγγελίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Οι δηλώσεις του αυτές αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής, η οποία θα αξιολογηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Εκατοντάδες αρχεία κακοποίησης ανηλίκων στον υπολογιστή του

Κατά την έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι του 40χρονου και στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, εντοπίστηκαν εκατοντάδες ψηφιακά αρχεία που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Αυτό το εύρημα προσέθεσε μια νέα, σοβαρή διάσταση στην υπόθεση, οδηγώντας τις αρχές σε περαιτέρω ενέργειες.

Σχετικά με αυτά τα αρχεία, ο 40χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πώς βρέθηκαν στον υπολογιστή του. Ισχυρίστηκε ότι το υλικό έφτασε στον υπολογιστή του μέσω κακόβουλου λογισμικού. Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι κατέβαζε επί πληρωμή πορνογραφικό υλικό ενηλίκων.

Οπτικό υλικό και η κρισιμότητα της εργαστηριακής εξέτασης

Εκτός από τα αρχεία κακοποίησης ανηλίκων, βρέθηκε επίσης οπτικό υλικό που φέρεται να καταγράφει γυναίκες στο εσωτερικό κατοικιών χωρίς τη συναίνεσή τους. Το σύνολο του ψηφιακού υλικού έχει κατασχεθεί από τις αρχές και αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά.

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου, Δημήτρης Μουτσελάκης, χαρακτήρισε κρίσιμη την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Στόχος είναι να διαπιστωθεί η προέλευση και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο βρέθηκε το επίμαχο υλικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του 40χρονου, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.

Η συνέχεια της δικαστικής διερεύνησης

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν το έργο τους. Το σύνολο των ψηφιακών πειστηρίων που έχουν κατασχεθεί αναμένεται να αξιοποιηθεί πλήρως στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης. Η προσωρινή κράτηση του 40χρονου σηματοδοτεί ένα σημαντικό στάδιο στην πορεία της υπόθεσης, καθώς οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις κατηγορίες που τον βαρύνουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta