Μια νέα καταγγελία για έναν άνδρα που φέρεται να παρουσιαζόταν ως ειδικός παθολόγος και υποσχόταν «καθαρισμό» του αίματος, έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Η μαρτυρία προέρχεται από μια γυναίκα που παρακολούθησε τον σύζυγό της να εμπιστεύεται τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος επικαλούνταν πτυχίο από τη Χονολουλού. Η προτεινόμενη «θεραπεία» είχε αρχικό κόστος 6.000 ευρώ, το οποίο μειώθηκε στις 2.000 ευρώ για τον σύζυγο.

Η αποκάλυψη της γυναίκας και η σύνδεση με άλλες υποθέσεις

Η γυναίκα αποφάσισε να αποκαλύψει τη δράση του άνδρα, καθώς ο σύζυγός της τον εμπιστεύτηκε αναζητώντας βοήθεια για χρόνια προβλήματα υγείας. Ο άνδρας αυτοπαρουσιαζόταν ως ειδικός παθολόγος, υποσχόμενος να «καθαρίσει» το αίμα του.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά έναν διαφορετικό χώρο από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου είχε καταγραφεί ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, η γυναίκα δήλωσε ότι η υπόθεση αυτή της θύμισε όσα είχε ακούσει για τη δική της περίπτωση, γεγονός που την ώθησε να μιλήσει.

Ο «ειδικός παθολόγος» και το πτυχίο από τη Χονολουλού

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο συγκεκριμένος άνθρωπος συστηνόταν ως ειδικός παθολόγος «ολιστικής ιατρικής». Για να ενισχύσει την αξιοπιστία του, επικαλούνταν την κατοχή πτυχίου από τη Χονολουλού.

Ο σύζυγός της, αντιμετωπίζοντας χρόνια προβλήματα υγείας, επισκέφθηκε τον εν λόγω άνδρα με την ελπίδα να βρει λύση στα ζητήματά του, πιστεύοντας στις υποσχέσεις του για «καθαρισμό» του αίματος.

Η διαδικασία του «καθαρισμού» και οι «τοξίνες»

Η γυναίκα περιέγραψε αναλυτικά τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο σύζυγός της. Στον χώρο όπου γινόταν η «θεραπεία», υπήρχαν διάφορα μηχανήματα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια στα χέρια και στο κεφάλι του συζύγου, ενώ παράλληλα πάταγε ξυπόλητος πάνω σε μαγνήτες.

Η διαδικασία αυτή διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Μετά το πέρας της, ο άνδρας που τον εξέτασε του είπε ότι είχε «παιδικά τραύματα» και «τοξίνες» στο αίμα του, εξηγώντας έτσι την ανάγκη για περαιτέρω «καθαρισμό».

Το κόστος της «θεραπείας» και οι αμφιβολίες

Στη συνέχεια, ο φερόμενος ως γιατρός πρότεινε στον σύζυγο μια θεραπεία με ένα μηχάνημα που, όπως υποστήριξε, θα «καθάριζε το αίμα». Η αρχική τιμή που ανακοινώθηκε για αυτή τη συνεδρία ήταν 6.000 ευρώ.

Ωστόσο, για τον σύζυγο της καταγγέλλουσας, η τιμή θα ήταν μειωμένη στα 2.000 ευρώ. Η γυναίκα δήλωσε ότι εκείνη την εποχή, ούτε η ίδια ούτε ο σύζυγός της γνώριζαν τι ακριβώς ήταν η πλασμαφαίρεση, γεγονός που τους καθιστούσε πιο ευάλωτους στις προτάσεις του.

Η επίσκεψη της συζύγου στον χώρο και οι δηλώσεις του άνδρα

Οι αμφιβολίες της γυναίκας την οδήγησαν να επισκεφθεί και η ίδια τον χώρο. «Του λέω “ρε παιδάκι μου, δεν στέκουν αυτά που λέει. Τι είναι αυτό; Θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι;”», αφηγείται, εξηγώντας την απόφασή της.

Κατά την επίσκεψή της, η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν είδε κάποια επιγραφή που να προσδιορίζει τον χώρο ως ιατρείο. Εκεί, άκουσε τον άνδρα να υποστηρίζει πως «η κανονική ιατρική πλέον έχει πεθάνει» και πως οι «γιατροί του μέλλοντος» αντιμετωπίζουν πρώτα την ψυχή και έπειτα το σώμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis