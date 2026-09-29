Ο 88χρονος Κυριάκος έτρεξε 5 χιλιόμετρα για την Αννούλα του

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε την Κυριακή στον αγώνα «Αρβανίτεια 2026» στη Μεταμόρφωση, όπου ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης τερμάτισε στα 5 χιλιόμετρα. Ο ηλικιωμένος δρομέας αφιέρωσε τον τερματισμό του στη σύζυγό του, Αννούλα, η οποία έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες. Η πράξη του προκάλεσε έντονη συγκίνηση, καθώς αποκάλυψε πως σε όλη τη διαδρομή είχε στο μυαλό του την αγαπημένη του γυναίκα.

Η συμμετοχή στον αγώνα και η αφιέρωση

Ο κ. Ρεΐζης, παρά την προχωρημένη ηλικία του, συμμετείχε ενεργά στην κατηγορία 70+ του αγώνα «Αρβανίτεια 2026». Η προσπάθειά του να ολοκληρώσει τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων ήταν αξιοσημείωτη. Ο τερματισμός του δεν ήταν απλώς μια αθλητική επίδοση, αλλά μια βαθιά προσωπική αφιέρωση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο 88χρονος Κυριάκος Ρεΐζης δήλωσε ότι αφιέρωσε αυτή την προσπάθεια στην Αννούλα του, τη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε 56 χρόνια κοινής ζωής. Η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή πριν από έξι μήνες, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η μνήμη της Αννούλας ζωντανή στη διαδρομή

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδρομής των 5 χιλιομέτρων, ο κ. Ρεΐζης είχε στο μυαλό του τη σύζυγό του. Η σκέψη της τον συνόδευε σε κάθε βήμα, δίνοντας νόημα στην προσπάθειά του. Μια ζωή γεμάτη αγάπη, οικογένεια, απώλειες και δύναμη κρύβεται πίσω από αυτή τη συγκινητική στιγμή, όπως αναφέρθηκε.

Η σχέση του ζευγαριού διήρκεσε 56 ολόκληρα χρόνια, μια περίοδος γεμάτη κοινές εμπειρίες και αμοιβαία αγάπη. Η απώλεια της Αννούλας, μόλις πριν από έξι μήνες, είναι ακόμα νωπή για τον 88χρονο Κυριάκο.

Συγκινητικές δηλώσεις και αιώνια αγάπη

Οι δηλώσεις του κ. Ρεΐζη μετά τον τερματισμό συγκίνησαν ιδιαίτερα το κοινό. «Σε όλη τη διαδρομή σκεφτόμουν τη γυναίκα μου που έχει φύγει από τη ζωή εδώ και 6 μήνες ακριβώς», είπε, σηκώνοντας τα χέρια του προς τον ουρανό, σε μια συμβολική κίνηση.

Ο 88χρονος πρόσθεσε με συγκίνηση: «Την αγαπούσα και θα την αγαπώ για πάντα. Ήταν από τα καλύτερα κορίτσια του κόσμου». Τα λόγια του υπογράμμισαν το μέγεθος της αγάπης και της αφοσίωσης που ένιωθε και εξακολουθεί να νιώθει για τη σύζυγό του, Αννούλα.

Με πληροφορίες από: reader.gr