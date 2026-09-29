Ο πατέρας της Καρολάιν πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία: «Τον μισώ μέσα από την ψυχή μου»

Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία της Καρολάιν στα Γλυκά Νερά και ο πατέρας της, Ντέιβιντ Κράουτς, μιλά για τον αμείωτο πόνο και την οργή που αισθάνεται για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Οι αναμνήσεις από την κόρη του παραμένουν ζωντανές, ενώ αναφέρεται και στη ζωή της εγγονής του, Λυδίας, στις Φιλιππίνες.

Η οργή για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Ο Ντέιβιντ Κράουτς εκφράζει ανοιχτά το μίσος του για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, χαρακτηρίζοντάς τον «δειλό» και «ανθρωπάκι». Όπως δηλώνει, τον μισεί «μέσα από την ψυχή του», καθώς θεωρεί ότι δεν ήταν αρκετά μεγαλόσωμος για να αντιμετωπίσει την Καρολάιν πρόσωπο με πρόσωπο. Περιγράφει ότι ο Αναγνωστόπουλος περίμενε να κοιμηθεί η κόρη του πριν της βάλει το μαξιλάρι στο κεφάλι, πράξη που δεν συνάδει με τη συμπεριφορά ενός άνδρα.

Επιπλέον, τον χαρακτηρίζει «αδύναμο» και «ναρκισσιστή», τονίζοντας ότι απεχθάνεται να του λένε πως κάνει λάθος. Ο χρόνος που έχει περάσει από το τραγικό γεγονός δεν έχει μειώσει ούτε τον πόνο ούτε την οργή του. Ο πατέρας της Καρολάιν εμφανίζεται επίσης επικριτικός για την απόφαση του Αναγνωστόπουλου να σπουδάσει Νομική, δηλώνοντας ότι δεν κατανοεί τον λόγο για αυτή την επιλογή, ενώ αναφέρθηκε και στο πώς τον έβλεπε πριν αποκαλυφθεί η αλήθεια.

Οι αναμνήσεις από την Καρολάιν

Μιλώντας για την κόρη του, ο Ντέιβιντ Κράουτς ανατρέχει στα χρόνια που έζησαν μαζί στην Αλόννησο, περιγράφοντας αυτή την περίοδο ως μία από τις πιο όμορφες και ευτυχισμένες φάσεις της ζωής του. Για εκείνον, η Καρολάιν ήταν «η τέλεια κόρη» και το «κέντρο του κόσμου του», σε αντίθεση με τη μητέρα της.

Θυμάται τις κοινές τους δραστηριότητες: «Της έλεγα “τι θέλεις να κάνουμε;” και πάντα κάναμε το ίδιο πράγμα: πρώτα πηγαίναμε στο pet shop και θα αγοράζαμε κάποια παιχνίδια ή πράγματα για τα αγαπημένα της ζωάκια, θα πηγαίναμε και θα καθόμασταν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου και φανταζόμασταν ιστορίες για τους ανθρώπους που βλέπαμε». Περνούσαν καλά οι δυο τους, κάνοντας «φοβερή παρέα» με παρόμοια αίσθηση του χιούμορ, κάτι που εκνεύριζε τη μητέρα της, καθώς δεν καταλάβαινε γιατί γελούσαν.

Η ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες

Όσον αφορά την εγγονή του, Λυδία, ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρει ότι είναι ένα «πολύ όμορφο κοριτσάκι» που ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, Σούζαν. Πηγαίνει σχολείο «όπως ένα φυσιολογικό παιδί» και ζει μόνο με τη γιαγιά της, ως ένα «κανονικό κοριτσάκι».

Η Λυδία δεν γνωρίζει για τη μητέρα της, ούτε ότι δολοφονήθηκε από κάποιον «ψυχοπαθή». Ο πατέρας της Καρολάιν δηλώνει ότι δεν ξέρει πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να μάθει και αν ποτέ θα συναντήσει τον πατέρα της. Εικάζει ότι ίσως μια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η πραγματική της μητέρα και, όταν το ανακαλύψει, ίσως θελήσει να μάθει τι συνέβη με τον πατέρα της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr