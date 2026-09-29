Εμπρησμός στη Νέα Ιωνία: «Μίλησε» η κάμερα και δείχνει άνδρα ως δράστη

Νέα και σημαντικά δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του εμπρησμού που σημειώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ανακτήσουν και να αξιοποιήσουν υλικό από το κατεστραμμένο καταγραφικό των καμερών ασφαλείας του καταστήματος, προσφέροντας έτσι νέα στοιχεία στην έρευνα. Παράλληλα, οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών εξετάζουν πλέον διάφορα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα των δραστών, ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας, που επλήγη σοβαρά από τη φωτιά, εκφράζουν έντονη αγωνία και ζητούν άμεση παρέμβαση.

Η έρευνα στρέφεται σε προσωπικές διαφορές και οικονομικές εκκρεμότητες

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης, φαίνεται να διευρύνουν το φάσμα των πιθανών κινήτρων πίσω από τον εμπρησμό. Πλέον, η έρευνα στρέφεται και σε προσωπικές διαφορές που ενδεχομένως να υπήρχαν, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπεται το αρχικό ενδεχόμενο αντιπαράθεσης που να σχετίζεται με οικονομικές εκκρεμότητες. Και οι δύο αυτές κατευθύνσεις εξετάζονται με μεγάλη προσοχή, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια της εμπρηστικής επίθεσης στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας.

Στο επίκεντρο των ερευνών και των αστυνομικών αναζητήσεων έχει τεθεί ο πρώην ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς το προσωπικό του περιβάλλον, καθώς και τις σχέσεις που μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση του εμπρησμού. Η συλλογή και αξιολόγηση αυτών των πληροφοριών αναμένεται να προσφέρει κρίσιμα στοιχεία για την ταυτότητα του δράστη και τα κίνητρα που τον οδήγησαν στην ενέργεια αυτή.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δίνει απαντήσεις

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές είναι το υλικό που ανακτήθηκε από τις κάμερες ασφαλείας της καφετέριας. Παρά τις εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές που υπέστη το καταγραφικό μηχάνημα από την πυρκαγιά, εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Εκεί, οι εξειδικευμένοι επιστήμονες κατάφεραν να ανακτήσουν πολύτιμα δεδομένα, τα οποία ρίχνουν φως στις στιγμές πριν και κατά τη διάρκεια του εμπρησμού.

Από την προσεκτική ανάλυση του ανακτηθέντος υλικού, προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο εμπρηστής είναι άνδρας. Συγκεκριμένα, η κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει ένα άτομο να προσεγγίζει την καφετέρια, να σπάει τη τζαμαρία του καταστήματος και αμέσως μετά να ρίχνει ένα αντικείμενο στο εσωτερικό του. Αυτή η καταγραφή αποτελεί ένα κρίσιμο εύρημα για την ταυτοποίηση του δράστη και την περαιτέρω εξέλιξη των αστυνομικών ερευνών, καθώς παρέχει σαφείς ενδείξεις για τον τρόπο δράσης και την εμφάνιση του ατόμου.

Αγωνία και αιτήματα των ενοίκων της πολυκατοικίας

Την ίδια στιγμή, οι ένοικοι της πολυκατοικίας, στην οποία στεγάζεται η εμπρησθείσα καφετέρια, βρίσκονται σε κατάσταση απόγνωσης και έντονης ανησυχίας. Με επίσημη επιστολή τους, απευθύνθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους. Όπως υποστηρίζουν, αναγκάζονται να επιστρέφουν σε ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά, με μοναδικό σκοπό να περισώσουν προσωπικά τους αντικείμενα και υπάρχοντα από τα διαμερίσματά τους.

Οι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι της πολυκατοικίας εκφράζουν έντονους φόβους για την προσωπική τους ασφάλεια, καθώς η κατάσταση του κτιρίου μετά τον εμπρησμό παραμένει αβέβαιη. Για τον λόγο αυτό, ζητούν επιτακτικά να διενεργηθεί άμεσα ένας σαφής και λεπτομερής τεχνικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να διαπιστώσει τη στατική επάρκεια και τη συνολική ασφάλεια του κτιρίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr