Έκρηξη στην Πλάκα: Οι οικογένειες των θυμάτων ορίζουν τεχνικό σύμβουλο

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα, η οποία κόστισε τη ζωή σε έξι άτομα. Οι οικογένειες των θυμάτων ζητούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες της τραγωγίας και αποφάσισαν να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Ο σύμβουλος αυτός θα παρακολουθήσει την επίσημη έρευνα και θα εξετάσει ανεξάρτητα τα ευρήματα από τον χώρο του συμβάντος.

Οι έρευνες των αρχών

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου. Εκεί αναζητείται η αφετηρία της διαρροής που οδήγησε στην έκρηξη.

Το βασικό ζητούμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν η έκρηξη προκλήθηκε από βλάβη ή αστοχία κάποιας εγκατάστασης. Εναλλακτικά, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προηγήθηκε ανθρώπινο λάθος ή κάποια παράλειψη που οδήγησε στο τραγικό συμβάν.

Η κίνηση των οικογενειών των θυμάτων

Οι συγγενείς των θυμάτων, μεταξύ των οποίων και οι οικογένειες των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους, προχωρούν στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Μέσω του δικού τους εμπειρογνώμονα, επιδιώκουν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα των ευρημάτων από τον τόπο της έκρηξης.

Στόχος τους είναι να διαπιστώσουν με ακρίβεια το σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή, εφόσον αυτή ήταν η αιτία της έκρηξης. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην ανεξάρτητη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.

Το αίτημα για λογοδοσία

Ο Γιώργος Καπράνος, δικηγόρος που όρισαν οι οικογένειες των Αμερικανών θυμάτων, δήλωσε τις επιθυμίες των συγγενών. Όπως ανέφερε, οι συγγενείς επιθυμούν να αναζητηθούν ευθύνες και να λογοδοτήσουν όσοι ευθύνονται για τον χαμό των ανθρώπων τους.

Οι εκλιπόντες είχαν έρθει στην Ελλάδα για τις διακοπές τους και τελικά έχασαν τη ζωή τους από ένα «τόσο ατυχές περιστατικό». Ο δικηγόρος αναμένει ότι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ επιβεβαίωσε ότι θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος για να εξετάσει τα ευρήματα και να βρει την πηγή της διαρροής.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr