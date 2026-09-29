Τα οικονομικά δεδομένα των γιατρών στην υπόθεση Μαζωνάκη στο μικροσκόπιο των αρχών

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές εστιάζουν στα οικονομικά δεδομένα των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο τα ιατρεία που διατηρούσαν όσο και οι οικονομικές τους συναλλαγές. Οι δύο γιατροί, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού, ελέγχονται στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας.

Οικονομικά στοιχεία και έρευνα των αρχών

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η 56χρονη γιατρός φέρεται να δήλωνε εισοδήματα περίπου 500.000 ευρώ, ενώ ο 58χρονος σύζυγός της περίπου 95.000 ευρώ. Αυτή η εικόνα, όπως αναφέρθηκε, εμφανίζεται και στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών. Οι αρχές εξετάζουν τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού, αναζητώντας ενδεχόμενες συναλλαγές που δεν αποτυπώνονται στα φορολογικά στοιχεία, καθώς και χρηματικά ποσά που φέρεται να είχαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα επεκτείνεται και στις οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με τις κλινικές τους, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας. Οι αρχές αναζητούν περαιτέρω στοιχεία για να διαπιστώσουν την πλήρη εικόνα των οικονομικών δραστηριοτήτων των δύο γιατρών.

Καταγγελίες ασθενών και ειδικά σκευάσματα

Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί καταγγελίες από πρώην πελάτες και ασθενείς των δύο γιατρών. Αυτοί κάνουν λόγο για θεραπείες υψηλού κόστους, ειδικά σκευάσματα και εναλλακτικές πρακτικές. Δύο συγκεκριμένες καταγγελίες περιλαμβάνουν αναφορές σε σκευάσματα που φέρεται να συνταγογραφούνταν ή να προτείνονταν σε ασθενείς και στη συνέχεια αγοράζονταν μέσω συγκεκριμένων συνεργατών.

Σε μία από τις περιπτώσεις, η οποία αφορά καρκινοπαθή ασθενή, τα χρήματα για τα σκευάσματα φέρεται να κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό στη Λετονία. Μία άλλη γυναίκα, η οποία υποστήριξε ότι επισκεπτόταν επί χρόνια τη 56χρονη γιατρό, περιέγραψε αντίστοιχη διαδικασία για ειδικά σκευάσματα που, σύμφωνα με την ίδια, προέρχονταν από τη Ρωσία.

Ερωτήματα για τα χρήματα του Γιώργου Μαζωνάκη

Στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας, εξετάζεται και το ζήτημα των χρημάτων που φέρεται να είχε στην κατοχή του ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα που υποβλήθηκε στην επίμαχη πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν το κόστος της υδροθεραπείας στην οποία είχε υποβληθεί μία ημέρα νωρίτερα, αναζητώντας στοιχεία για τις σχετικές οικονομικές συναλλαγές.

Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά το περιστατικό εντοπίστηκαν στην κατοχή του τραγουδιστή μόλις 145 ευρώ σε μετρητά. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο καταβλήθηκαν τυχόν ποσά για τις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και για την προέλευση και τη διαχείριση των χρημάτων του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr