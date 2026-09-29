Ο Κώστας Αγοραστός, πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, παραπέμφθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση της αλλοίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο κ. Αγοραστός προέταξε την αντίδρασή του, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε καμία επιχειρησιακή ή συντονιστική αρμοδιότητα στον συγκεκριμένο χώρο. Παράλληλα, χαρακτήρισε τη δίκη που επίκειται ως «πολιτική», υπογραμμίζοντας την προσωπική του τοποθέτηση επί του θέματος.

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου

Η παραπομπή του Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο αποτελεί απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Η κατηγορία για την οποία παραπέμπεται είναι η παράβαση καθήκοντος, ένα αδίκημα που αφορά την εκτέλεση ή μη των υπηρεσιακών υποχρεώσεων. Εκτός από τον κ. Αγοραστό, το ίδιο Συμβούλιο αποφάσισε την παραπομπή και του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου για το ίδιο αδίκημα.

Επιπλέον, ως συμμετέχοντες στην υπόθεση, παραπέμπονται και άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον πρώην γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και τους Αγάπιο Χαρακόπουλο και Ευάγγελο Φαλάρα. Η απόφαση αυτή του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου έρχεται σε συνέχεια μιας παραπεμπτικής πρότασης, η οποία είχε υποβληθεί το καλοκαίρι από τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Δημήτρη Μητρουλιά. Η πρόταση αυτή αποτέλεσε τη βάση για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.

Η θέση του πρώην περιφερειάρχη για τις αρμοδιότητες

Ο κ. Αγοραστός, μιλώντας για την υπόθεση, εξέφρασε με σαφήνεια τη θέση του σχετικά με τον ρόλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Υποστήριξε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Περιφέρεια δεν είχε καμία αρμοδιότητα που να σχετίζεται με τον χώρο του δυστυχήματος των Τεμπών. Η δήλωσή του ήταν συγκεκριμένη: «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι αναρμόδια, δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε κάποιο ρόλο εκεί, ούτε μπορεί να δώσει εντολές, ούτε να πάρει εντολές».

Περαιτέρω, ο Κώστας Αγοραστός αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδίου ή της Περιφέρειας στην παροχή εντολών για τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος και οι οποίες αποτελούν το αντικείμενο της παραπομπής. «Δεν προέβην σε καμία ενέργεια, σε καμία εντολή. Δεν υπήρξε κανένας δόλος», δήλωσε, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια δόλιας πρόθεσης ή πράξης από την πλευρά του.

Διαφάνεια των εργασιών και γνώση των αρχών

Στην επιχειρηματολογία του, ο κ. Αγοραστός επικαλέστηκε το γεγονός ότι οι εργασίες που έλαβαν χώρα στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος καταγράφονταν και μεταδίδονταν διαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό, όπως υποστήριξε, σήμαινε ότι οι εργασίες ήταν σε πλήρη γνώση όλων των αρμόδιων κρατικών αρχών. Η δημόσια φύση των εργασιών, σύμφωνα με τον ίδιο, αποκλείει την ύπαρξη κρυφών ενεργειών.

Επανέλαβε με έμφαση την έλλειψη αρμοδιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τονίζοντας: «Όλα ήταν υπό τη γνώση όλων των αρμοδίων αρχών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είχε ούτε επιχειρησιακό ρόλο, ούτε κανέναν άλλο ρόλο εκεί. Δεν είχε καμία, μα καμία, αρμοδιότητα». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πάγια θέση του ότι ο θεσμικός του ρόλος δεν προέβλεπε καμία εμπλοκή στις συγκεκριμένες ενέργειες.

Ο «πολιτικός» χαρακτήρας της δίκης

Προχωρώντας σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, ο Κώστας Αγοραστός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η επερχόμενη δίκη έχει πολιτικό χαρακτήρα. «Αυτή η δίκη είναι πολιτική», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε επίσης ότι και η απόφαση, η οποία επί του παρόντος φημολογείται, είναι για τον ίδιο πολιτική, παρόλο που δεν έχει ακόμη λάβει το επίσημο βούλευμα για να ενημερωθεί για το ακριβές περιεχόμενό του. Αυτή η άποψη αντανακλά την εκτίμησή του για τα κίνητρα και τις διαστάσεις της νομικής διαδικασίας.

Με πληροφορίες από: Reader