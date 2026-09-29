Νέο βίντεο φέρνει στο φως την επίθεση σε διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που αφορά το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, καθώς ένα νέο βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Το οπτικό υλικό φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης ενός γονέα σε βάρος της διευθύντριας του σχολείου, μετά από προηγούμενη ένταση σχετικά με τον τρόπο που η εκπαιδευτικός απευθυνόταν στα παιδιά.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη μητέρας, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, ενώ η υπόθεση έχει πλέον λάβει δικαστική διάσταση.

Οι στιγμές της επίθεσης στο νέο βίντεο

Το νέο βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει καταγραφεί από το κινητό τηλέφωνο της ίδιας της διευθύντριας, αποτυπώνει τις στιγμές αμέσως μετά την έναρξη της συμπλοκής. Στο οπτικό υλικό, η διευθύντρια εμφανίζεται πεσμένη στο έδαφος, προσπαθώντας να προστατευτεί.

Την ίδια στιγμή, ένας άνδρας με λευκή μπλούζα την χτυπά στο κεφάλι. Ο άνδρας ακούγεται να ζητά εξηγήσεις από τη διευθύντρια για τον τρόπο με τον οποίο είχε απευθυνθεί στο παιδί του, με την ένταση να συνεχίζεται για μερικά ακόμη δευτερόλεπτα.

Η προηγούμενη ένταση και το πρώτο βίντεο

Το νέο οπτικό υλικό έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση άλλου βίντεο από το ίδιο νηπιαγωγείο, στο οποίο η διευθύντρια εμφανίζεται να μιλά με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε μικρά παιδιά. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η εκπαιδευτικός φέρεται να επιπλήττει τα παιδιά για ζημιά που είχε σημειωθεί στον χώρο του σχολείου.

Στο πλαίσιο αυτής της επίπληξης, ακούγεται να λέει, μεταξύ άλλων, τη φράση «θα σας κόψω τα χέρια». Στο σημείο αυτό είχαν αντιδράσει και περαστικοί, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια απευθυνόταν στα παιδιά.

Η δικαστική διάσταση της υπόθεσης

Η υπόθεση έχει πάρει πλέον δικαστική διάσταση. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας μητέρας, έπειτα από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Παράλληλα, έχει υποβληθεί μήνυση και σε βάρος του πατέρα του παιδιού, συζύγου της συλληφθείσας, για σωματική βλάβη, με αφορμή την επίθεση στη διευθύντρια.

Το νέο βίντεο αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή.

Νέα μαρτυρία και η αφορμή της έντασης

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε με αφορμή ζημιά σε αντικείμενο του νηπιαγωγείου, το οποίο είχε ανακαινιστεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει και η μαρτυρία ενός συγγενή μιας μαθήτριας, ο οποίος καταγγέλλει στο Newsbeast ότι, πριν από την ένταση με τους γονείς, είχε προηγηθεί περιστατικό κατά το οποίο η διευθύντρια φέρεται να χτύπησε την ανιψιά του.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr