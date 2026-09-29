Νέα Ιωνία: Προσωπικά κίνητρα εξετάζονται για τον εμπρησμό καφετέριας – Αγωνία για τους ενοίκους της πολυκατοικίας

Νέα δεδομένα εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές στην υπόθεση του εμπρησμού που σημειώθηκε σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Οι αξιωματικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών φαίνεται να στρέφουν πλέον την έρευνα και σε προσωπικές διαφορές, χωρίς ωστόσο να αποκλείουν το ενδεχόμενο αντιπαράθεσης για οικονομικές εκκρεμότητες. Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που επλήγη από τη φωτιά βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ζητώντας άμεση παρέμβαση.

Η έρευνα της Δίωξης Εκβιαστών

Η υπόθεση του εμπρησμού στην καφετέρια της Νέας Ιωνίας βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, με το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών να εξετάζει πλέον νέα στοιχεία. Οι αξιωματικοί στρέφουν την προσοχή τους προς την κατεύθυνση προσωπικών διαφορών, ως πιθανό κίνητρο πίσω από την ενέργεια. Αυτή η νέα οπτική προστίθεται στις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, οι αρχές δεν αφήνουν στην άκρη το ενδεχόμενο η πράξη να συνδέεται με αντιπαραθέσεις που αφορούν οικονομικές εκκρεμότητες. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή σε πολλαπλά σενάρια, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια του εμπρησμού.

Το κεντρικό πρόσωπο και οι σχέσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας έχει τεθεί ο πρώην ιδιοκτήτης της καφετέριας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν ενδελεχώς το προσωπικό του περιβάλλον, αναζητώντας πιθανές σχέσεις ή γνωριμίες που μπορεί να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την υπόθεση του εμπρησμού. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων θεωρείται κρίσιμη για την πορεία των ερευνών.

Η διερεύνηση των προσωπικών του σχέσεων και των επαφών του αναμένεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων πίσω από την εμπρηστική επίθεση στην επιχείρηση.

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας

Ένα σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης αποτελεί το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της καφετέριας. Το καταγραφικό σύστημα εντοπίστηκε από τις αρχές και μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Αυτό κρίνεται ως ένα κομβικό βήμα για την συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Παρά τις σοβαρές ζημιές που υπέστη το καταγραφικό από τη φωτιά, το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν μπορεί να ανακτηθεί υλικό. Η ανάκτηση αυτού του υλικού θα μπορούσε να δώσει μια σαφή εικόνα για τις κινήσεις των δραστών, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για την ταυτότητά τους και τον τρόπο δράσης τους.

Οι κάτοικοι σε δύσκολη θέση

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας που βρίσκεται στην οδό Κασταμονής 142 βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση μετά τον εμπρησμό. Το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά, δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας και αγωνίας για τους ενοίκους.

Οι κάτοικοι, μέσω επιστολής τους, ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων. Όπως υποστηρίζουν, αναγκάζονται να επιστρέφουν στο πληγέν κτίριο προκειμένου να περισώσουν προσωπικά τους αντικείμενα, γεγονός που τους εκθέτει σε κινδύνους λόγω της κατάστασης του κτιρίου.

Αίτημα για τεχνικό έλεγχο και ασφάλεια

Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων στην πολυκατοικία εκφράζουν έντονη ανησυχία για την προσωπική τους ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, ζητούν να πραγματοποιηθεί άμεσα ένας σαφής τεχνικός έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος για να διαπιστωθεί η στατική επάρκεια του κτιρίου και η συνολική του ασφάλεια.

Οι φόβοι των κατοίκων για την ασφάλεια του κτιρίου είναι διάχυτοι, καθώς οι ζημιές από τη φωτιά είναι εκτεταμένες. Η άμεση διενέργεια ενός τεχνικού ελέγχου κρίνεται επιτακτική, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των ενοίκων και να ληφθούν οι απαραίτητες αποφάσεις για το μέλλον της πολυκατοικίας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis