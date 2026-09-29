Από κόσκινο περνάει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας τις εταιρείες του Γιώργου Πατούλη

Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) έχουν διαβιβαστεί τα στοιχεία που αφορούν τον Γιώργο Πατούλη και τις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από σειρά καταγγελιών και δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Την εξέλιξη ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την διάρκεια της παρουσίασης των πρώτων αποτελεσμάτων της πλατφόρμας MedWatch.

Η διαβίβαση των στοιχείων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γνωστοποίησε ότι παρέλαβε το σχετικό υλικό από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Στη συνέχεια, προχώρησε στη διαβίβαση όλων των στοιχείων στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση για πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, ανεξαρτήτως προσωπικών σχέσεων.

Οι αλλαγές στην εταιρεία Medi Derma

Στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων που οδήγησαν στις καταγγελίες βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η εταιρεία Medi Derma. Πρόκειται για εταιρεία πλαστικής χειρουργικής, στην οποία ο Γιώργος Πατούλης είναι ο μοναδικός εταίρος από το 2024, ενώ τη διαχείρισή της έχει αναλάβει άλλο πρόσωπο.

Το καταστατικό της εταιρείας τροποποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, με αποτέλεσμα το αντικείμενό της να περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση ακινήτων, αντί της αρχικής παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ωστόσο, πριν από λίγες ημέρες, το καταστατικό τροποποιήθηκε εκ νέου, ορίζοντας ως αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ο κ. Πατούλης έχει αποδώσει αυτή την αλλαγή σε «διαδικαστική ατέλεια».

Καταγγελίες για αναθέσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, υπάρχουν αναθέσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ, προς τον διαχειριστή της Medi Derma. Από αυτό το ποσό, περίπου 260.000 ευρώ δόθηκαν κατά τις περιόδους που ο Γιώργος Πατούλης διατελούσε δήμαρχος Αμαρουσίου ή Περιφερειάρχης Αττικής.

Οι αναθέσεις αυτές έγιναν από φορείς του Δήμου Αμαρουσίου και φορείς που συνδέονται με την Περιφέρεια Αττικής, καλύπτοντας την περίοδο από το 2013 έως το 2026. Οι εν λόγω αναθέσεις κατευθύνθηκαν είτε προς τον διαχειριστή ως φυσικό πρόσωπο είτε προς άλλη εταιρεία στην οποία είναι μοναδικός εταίρος. Σημαντικό είναι ότι τα ποσά αυτά δεν εμφανίζονται ως αναθέσεις προς την ίδια την Medi Derma. Επισημαίνεται επίσης ότι καμία από τις επίμαχες αναθέσεις δεν φέρει την υπογραφή του Γιώργου Πατούλη, ενώ συμβάσεις υπήρξαν και μετά τη λήξη των θητειών του στον δήμο και την Περιφέρεια.

Η συμμετοχή σε δεύτερη εταιρεία

Πέραν της Medi Derma, ο Γιώργος Πατούλης, ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχει δηλώσει ότι κατέχει το 50% της εταιρείας «O.M.S. Στόμα Γνάθος Πρόσωπο Αθηνών Ιδιωτικό Οδοντιατρείο και Ιατρείο ΙΚΕ». Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε αυτή την εταιρεία, ούτε συμμετέχει στη διαχείριση και την εκπροσώπησή της.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis