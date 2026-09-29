Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τη δολοφονία της Κάρολαϊν Κράουτς από τον σύζυγό της, πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά. Ο πατέρας της άτυχης 20χρονης μητέρας, Ντέιβιντ Κράουτς, δηλώνει πως κουβαλά τον ίδιο πόνο και την ίδια οργή για τον δράστη. Σε συνέντευξή του στο Star, ο κ. Κράουτς μίλησε για τα συναισθήματά του για τον δολοφόνο, την εγγονή του Λυδία, αλλά και τις αναμνήσεις που έχει από την κόρη του.

Η αμείωτη οργή για τον δολοφόνο

Ο Ντέιβιντ Κράουτς δεν έκρυψε την οργή του για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον άνθρωπο που καταδικάστηκε σε ισόβια για τη δολοφονία της κόρης του και τη θανάτωση του σκύλου τους. «Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είναι δειλός», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως ο δράστης δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει την κόρη του κατά πρόσωπο.

Περιγράφοντας τον Αναγνωστόπουλο, ο κ. Κράουτς δήλωσε: «Είναι ένας μικρός άντρας. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος, και δεν μπόρεσε καν να αντιμετωπίσει την Κάρολαϊν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει μέχρι να κοιμηθεί πριν βάλει ένα μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άντρα. Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος. Μισεί να του αποδεικνύουν ότι έχει άδικο». Πέντε χρόνια μετά την τραγωδία, ο πόνος και το συναίσθημα για τον δολοφόνο παραμένουν ίδια.

Οι σπουδές και η αρχική εικόνα του Αναγνωστόπουλου

Ο πατέρας της Κάρολαϊν αναφέρθηκε και στις σπουδές του καταδικασμένου δολοφόνου στη Νομική, εκφράζοντας την απορία του για αυτή την απόφαση. «Δεν καταλαβαίνω γιατί πήρε την συγκεκριμένη απόφαση επειδή δεν μπορεί να το εξασκήσει, ποτέ δεν τελείωσε το Λύκειο. Δεν είναι τρομερά έξυπνος», δήλωσε ο κ. Κράουτς.

Ωστόσο, θυμήθηκε και την αρχική του εντύπωση για τον Αναγνωστόπουλο, όταν τον γνώρισε. «Όταν τον γνώρισα νόμιζα ότι ήταν μια χαρά. Ήταν ήσυχος, ξέρετε. Ντροπαλός. Μου άρεσε, τον συμπάθησα, πραγματικά», πρόσθεσε.

Η ζωή της μικρής Λυδίας στις Φιλιππίνες

Πλέον, στο επίκεντρο της ζωής του Ντέιβιντ Κράουτς βρίσκεται η εγγονή του, η μικρή Λυδία. Το κοριτσάκι, ηλικίας 6 ετών, ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, τη μητέρα της Κάρολαϊν. Εκεί, προσπαθεί να της προσφέρει μία φυσιολογική ζωή, μακριά από τον εφιάλτη και τον πόνο που θα μπορούσε να βιώσει στην Ελλάδα.

«Ζει με τη γιαγιά της. Πηγαίνει στο σχολείο, όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Ζει με τη γιαγιά της, μόνες τους, οι δυο τους. Είναι ένα αρκετά φυσιολογικό, όμορφο, μικρό κορίτσι 6 ετών», ανέφερε ο κ. Κράουτς. Αποκάλυψε επίσης ότι η Λυδία δεν γνωρίζει ακόμη την αλήθεια για τη μητέρα της. «Όχι, δεν ξέρει για τη μητέρα της. Δεν ξέρει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον Έλληνα ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να το μάθει. Δε θα τη συναντήσει ποτέ», είπε.

Οι αγαπημένες αναμνήσεις από την Κάρολαϊν

Ο Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε με συγκίνηση για την κόρη του, την Κάρολαϊν, την οποία χαρακτήρισε «τέλεια κόρη» και «το κέντρο του κόσμου» του. Θυμήθηκε μερικές από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής του, όταν ζούσαν στην Αλόννησο.

«Κάποιες φορές έπρεπε να πάμε στον Βόλο σε ορθοδοντικό για να έχει μια τέλεια οδοντοστοιχία. Ήθελα να έχει το τέλειο χαμόγελο», είπε. Περιέγραψε τις κοινές τους δραστηριότητες: «παίρναμε το πλοίο για τον Βόλο και κάναμε μαζί πολλά πράγματα οι δυο μας». Συνήθιζαν να πηγαίνουν σε pet shop για να αγοράσουν παιχνίδια ή πράγματα για τα αγαπημένα της ζωάκια, και μετά κάθονταν στην προβλήτα του λιμανιού του Βόλου, φανταζόμενοι ιστορίες για τους ανθρώπους που έβλεπαν.

«Περνούσαμε καλά οι δυο μας. Μόνο οι δυο μας. Ήταν από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου. Κάναμε φοβερή παρέα. Είχαμε παρόμοια αίσθηση του χιούμορ. Και αυτή η αίσθηση του χιούμορ που είχαμε ήταν κάτι που εκνεύριζε τη μητέρα της, επειδή δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο γελούσαμε», συμπλήρωσε ο κ. Κράουτς.

Το ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer»

Ο Ντέιβιντ Κράουτς αναφέρθηκε επίσης στο ντοκιμαντέρ «The Fitbit Killer» της Amazon, το οποίο θεωρεί «υπέροχο για δύο λόγους». Ο ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι «κρατά ζωντανή την μνήμη της Καρολάιν».

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki