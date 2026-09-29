Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Η μαρτυρία της γραμματέως και το μυστήριο των κλινικών

Είκοσι ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις με αποκαλυπτικά στοιχεία να έρχονται στο φως. Οι αρχές συνεχίζουν τις εντατικές έρευνες, εστιάζοντας στις κλινικές που διατηρούσαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στο κέντρο της Αθήνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως της κλινικής στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, η οποία περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα του μοιραίου απογεύματος της 9ης Σεπτεμβρίου.

Η νέα μαρτυρία της γραμματέως

Η 28χρονη γραμματέας της κλινικής στην Καρνεάδου παρείχε άκρως σημαντική κατάθεση, περιγράφοντας τα όσα είδε και άκουσε το απόγευμα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν σε βάρδια στο ιατρείο εκείνη την ώρα, ενώ αναφέρθηκε και στα μηχανήματα που εντοπίστηκαν στον χώρο, καθώς και στο δεύτερο ιατρείο των γιατρών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, γύρω στις 4 παρά το απόγευμα, άκουσε ανησυχία με πόρτες να ανοιγοκλείνουν και φωνές που καλούσαν ονόματα νοσηλευτριών. Εκείνη τη στιγμή, άκουσε τη γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της, τον άλλο γιατρό, μέσα στην ανησυχία.

Οι στιγμές πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ

Η γραμματέας περιέγραψε ότι άκουσε κάποια να φωνάζει «αδρεναλίνη», με τον γιατρό να σηκώνεται και να πηγαίνει μέσα στην αίθουσα. Τότε, η ίδια πήγε σε έναν άλλο ασθενή και του είπε να φύγει, καθώς θα τον ξανακαλούσε ο γιατρός αργότερα. Δεν είχε έκτοτε καμία επαφή με την αίθουσα, αλλά άκουγε μόνο φωνές, να φωνάζουν «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές».

Επίσης, άκουσε τη γιατρό να φωνάζει στην 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον, χωρίς να καταλάβει το όνομα. Όταν έφτασαν οι διασώστες, η γραμματέας τους άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στην αίθουσα, όπου είδε τον γιατρό να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον Γιώργο Μαζωνάκη. Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, η γραμματέας έστειλε μήνυμα στο αγόρι της, αναφέροντας ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «μάλλον έπαθε ανακοπή, λόγω αντίδρασης στη μέθη». Η ίδια εξήγησε ότι αυτό το συμπέρασμα το έβγαλε επειδή άκουσε τις λέξεις «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές», καθώς και τη γιατρό να ζητά από την 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον.

Το δεύτερο ιατρείο και οι έρευνες

Οι αρχές «χτενίζουν» όχι μόνο το ιατρείο της Καρνεάδου, αλλά και αυτό της Πατριάρχου Ιωακείμ. Στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έκανε υδροθεραπεία. Αυτή η τοποθεσία αποτελεί την έδρα της εταιρίας εισαγωγής των μηχανημάτων των γιατρών, με επικεφαλής την κόρη τους.

Οι έρευνες των αρχών είναι εκτεταμένες και περιλαμβάνουν την εξέταση των καταθέσεων των εργαζομένων, καθώς και των καταγγελιών ασθενών που είχαν επισκεφθεί τους δύο γιατρούς. Παράλληλα, διερευνώνται τα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού των γιατρών και όλα τα πρόσωπα που ενδέχεται να έχουν σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των ερευνών

Είκοσι μέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο απόγευμα. Οι αρχές καλούν ολοένα και περισσότερους μάρτυρες να καταθέσουν, μεταξύ των οποίων και υπάλληλοι του ιατρείου στην Καρνεάδου.

Όλες αυτές οι ενέργειες γίνονται εν αναμονή του «ανοίγματος» έξι κινητών τηλεφώνων, από το οποίο αναμένεται να πέσει φως στην υπόθεση. Οι αρχές στρέφουν το «βλέμμα» τους προς όλες τις κατευθύνσεις, προσπαθώντας να συνθέσουν την πλήρη εικόνα των γεγονότων.

Με πληροφορίες από: Newsit