Ασλανίδης για παραπομπή Τριαντόπουλου: «Αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω»

Ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και πατέρας του αδικοχαμένου Δημήτρη, χαρακτήρισε την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο ως ένα «βήμα στη σωστή πλευρά». Ο κ. Ασλανίδης, σε δηλώσεις του στο Thesspost.gr, τόνισε ότι αυτή η νέα εξέλιξη αποτελεί ένα θετικό βήμα, ωστόσο επέμεινε στην αναγκαιότητα η κατηγορία του πλημμελήματος να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Η ξεκάθαρη θέση του είναι πως «αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω», υπογραμμίζοντας την επιδίωξη για πλήρη δικαίωση των θυμάτων.

Η παραπομπή του πρώην υφυπουργού

Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου, πρώην υφυπουργού, αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος. Η κατηγορία σχετίζεται με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη. Η απόφαση για την παραπομπή του ελήφθη από το Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, το οποίο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση.

Ο ίδιος ο Χρήστος Τριαντόπουλος έχει δηλώσει ότι διαφωνεί με την απόφαση αυτή. Υποστηρίζει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Ειδικό Δικαστήριο.

Η θέση του Παύλου Ασλανίδη

Ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας ενός εκ των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, υπογράμμισε τη σημασία της εξέλιξης αυτής. Χαρακτήρισε την παραπομπή ως ένα «θετικό βήμα προς τη σωστή πλευρά». Ωστόσο, ξεκαθάρισε τη θέση του, επισημαίνοντας την ανάγκη η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε κακούργημα.

Η δήλωσή του «Αν δεν πάει φυλακή, δεν ησυχάζω» αντικατοπτρίζει την επιμονή του για την πλήρη διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Ο κ. Ασλανίδης τόνισε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα του «ανελέητου κυνηγητού» που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων.

Η παρουσία του στη δίκη και το περιφερειακό συμβούλιο

Σήμερα, ο Παύλος Ασλανίδης έδωσε το «παρών» στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η παρουσία του στη δικαστική αίθουσα υπογραμμίζει το διαρκές ενδιαφέρον και την προσπάθεια των συγγενών για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης. Παράλληλα, ο κ. Ασλανίδης βρέθηκε και στο περιφερειακό συμβούλιο Θεσσαλίας, συνεχίζοντας τον αγώνα του για την υπόθεση.

Ο επίμονος αγώνας των συγγενών για δικαίωση

Ο Παύλος Ασλανίδης υποστηρίζει με έμφαση ότι η τρέχουσα εξέλιξη, δηλαδή η παραπομπή του πρώην υφυπουργού, δεν ήρθε τυχαία. Αντιθέτως, αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολυετούς και επίμονης προσπάθειας, ενός «ανελέητου κυνηγητού» όπως το χαρακτήρισε, που διεξήγαγαν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Αυτή η προσπάθεια περιλάμβανε μια σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες με στόχο την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Ασλανίδης ανέφερε ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε μήνυση, η οποία αρχικά δεν έγινε δεκτή και «γύρισε πίσω». Ωστόσο, δεν το έβαλε κάτω, αλλά προχώρησε σε ένσταση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να επανεξεταστεί. Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών, οι γονείς των θυμάτων κατέθεσαν, προσφέροντας κρίσιμα στοιχεία. Επιπλέον, οι συγγενείς εντόπισαν και ανέδειξαν τα οικόπεδα που σχετίζονται με την περιοχή του δυστυχήματος, καθώς και το επίμαχο «μπάζωμα» στο Κουλούρι, γεγονότα που προκάλεσαν ερωτήματα. Ακολούθησαν, επίσης, έρευνες στον χώρο από τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της ομάδας Anubis. Παρά το σύνολο αυτών των ενεργειών και την πληθώρα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ο Παύλος Ασλανίδης τόνισε πως δεν είχε γίνει ούτε μια εισαγγελική παρέμβαση μέχρι την πρόσφατη απόφαση για την παραπομπή.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit