Ένα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καταγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης που δέχτηκε η διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων. Το περιστατικό έλαβε χώρα εντός του σχολικού χώρου και ακολούθησε καταγγελίες για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι σε μικρά παιδιά. Η διευθύντρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ έχει ήδη προβεί σε νομικές ενέργειες.

Η στιγμή της επίθεσης στη διευθύντρια

Στο βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε, φαίνεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου να δέχεται επίθεση από τον πατέρα μιας 4χρονης μαθήτριας. Η εκπαιδευτικός, φανερά σε δύσκολη θέση, φωνάζει «Βοήθεια, βοήθεια, τι κάνετε κύριε», ενώ έχει πέσει κάτω και δέχεται χαστούκι και χτύπημα στο κεφάλι.

Η ίδια ακούγεται να λέει «δεν χτύπησα κανέναν, βοήθεια», προσπαθώντας να αμυνθεί. Από την πλευρά του, ο πατέρας της 4χρονης υποστήριξε ότι δεν χτύπησε τη νηπιαγωγό, αλλά μόνο την έσπρωξε, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω. Πρόσθεσε μάλιστα ότι δεν γνωρίζει αν τη χτύπησε η γυναίκα του, αλλά «μπορεί να τη χτύπησε και η γυναίκα μου με μια χαστούκια».

Η αρχή του περιστατικού και οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ένα άλλο βίντεο δημοσιοποιήθηκε, στο οποίο η διευθύντρια του νηπιαγωγείου καταγράφηκε να απευθύνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο σε παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών. Στο βίντεο αυτό, ακούγεται να λέει στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα τα χέρια», ενώ σε άλλο σημείο φωνάζει «τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή».

Το περιστατικό αυτό πυροδότησε τις αντιδράσεις των γονέων, με τους γονείς ενός 4χρονου κοριτσιού να ενημερώνονται από μάρτυρες ότι η νηπιαγωγός χτύπησε το παιδί τους. Η διευθύντρια, ωστόσο, υποστηρίζει ότι ουδέποτε χτύπησε τα παιδιά.

Οι σωματικές βλάβες και οι αντιφατικές πληροφορίες

Μετά την επίθεση, η διευθύντρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με την ίδια, υπέστη κάταγμα στη μύτη και μώλωπες ή κακώσεις στο κεφάλι. Αυτές οι πληροφορίες μεταδόθηκαν και από μέσα ενημέρωσης, κάνοντας λόγο για κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκκος, δήλωσε ότι μετά από έλεγχο που έγινε στη νηπιαγωγό στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, δεν διαπιστώθηκε κανένα παθολογικό εύρημα.

Οι νομικές ενέργειες και οι συλλήψεις

Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας της 4χρονης για απειλή και εξύβριση. Επιπλέον, κατέθεσε μήνυση στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού, ο οποίος απεικονίζεται στο βίντεο της επίθεσης, για απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας, ενώ συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συζύγου της.

ΕΔΕ και μετακίνηση της εκπαιδευτικού

Το περισταστικό με τη συμπεριφορά της διευθύντριας προς τα παιδιά προκάλεσε την άμεση παρέμβαση της εκπαιδευτικής διοίκησης. Σε βάρος της εκπαιδευτικού έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μετακίνησή της σε άλλο νηπιαγωγείο, ως μέτρο που σχετίζεται με τη διερεύνηση της υπόθεσης. Η υπόθεση έχει πλέον δύο διαφορετικές πτυχές που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές: τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού απέναντι στα παιδιά και την καταγγελλόμενη σωματική επίθεση σε βάρος της.

Καταγγελίες για γενικότερη κατάσταση στο σχολείο

Η διευθύντρια κατήγγειλε επίσης ότι η επίθεση που δέχτηκε δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Υποστήριξε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο σχολείο γίνονται αποδέκτες ύβρεων και απειλών από καιρό.

Μάλιστα, η ίδια δήλωσε ότι ήταν η μοναδική που άντεξε σε αυτό το πόστο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, υπογραμμίζοντας ένα ευρύτερο πρόβλημα στην καθημερινότητα του σχολείου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit, Gazzetta