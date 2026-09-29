Μαζωνάκης: Συγκλονίζει η κατάθεση της γραμματέως του ιατρείου για τις στιγμές πριν τον θάνατο

Συγκλονίζει η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου της Καρνεάδου, η οποία βρισκόταν σε βάρδια τη μέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τη ζωή του. Η γραμματέας περιέγραψε λεπτομερώς τις στιγμές ανησυχίας και τις φωνές που άκουγε από το εσωτερικό του ιατρείου, κάνοντας λόγο για αναφορές σε «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η αρχική της κατάθεση σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή ήταν διαφορετική από την πραγματικότητα, καθώς της είχε δοθεί συγκεκριμένη οδηγία από τη γιατρό.

Η αρχική κατάθεση και η διόρθωση για την ώρα άφιξης

Η 28χρονη γραμματέας κλήθηκε να καταθέσει για τα γεγονότα που συνέβησαν στο ιατρείο. Στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε αρχικά σε μια συγκεκριμένη ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη. Ωστόσο, στη συνέχεια διευκρίνισε τον λόγο που είχε δώσει αυτή την πληροφορία.

Όπως δήλωσε η ίδια, η γιατρός της είχε πει τι ακριβώς να πει σχετικά με την ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Αυτή η αποκάλυψη προσθέτει ένα νέο στοιχείο στην υπόθεση, καθώς η γραμματέας αναφέρθηκε στην πίεση που δέχθηκε για να καταθέσει μια συγκεκριμένη εκδοχή των γεγονότων.

Στιγμές ανησυχίας και φωνές στο ιατρείο

Η γραμματέας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν. Γύρω στις 4 παρά το μεσημέρι, άκουσε μια έντονη ανησυχία στο ιατρείο. Οι πόρτες άνοιγαν και έκλειναν συνεχώς, ενώ ακούγονταν φωνές που καλούσαν τα ονόματα των νοσηλευτριών. Αυτή η αναστάτωση διήρκεσε περίπου 5 με 6 λεπτά.

Εκείνη την ώρα, η γραμματέας άκουσε τη γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της. Λίγο αργότερα, γύρω στις 4, μέσα στην έντονη ανησυχία, η γιατρός φώναξε και τον γιατρό. Η γραμματέας δεν μπορούσε να θυμηθεί με ακρίβεια αν αυτό συνέβη πριν ή μετά τις 4.

Κλήσεις για «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές»

Η ατμόσφαιρα στο ιατρείο γινόταν όλο και πιο τεταμένη. Η 28χρονη άκουσε κάποια να φωνάζει «αδρεναλίνη», με τον γιατρό να σηκώνεται αμέσως και να πηγαίνει μέσα στην αίθουσα. Τότε, η γραμματέας πήγε μόνη της σε έναν άλλο ασθενή και του ζήτησε να φύγει, ενημερώνοντάς τον ότι ο γιατρός θα τον καλούσε ξανά.

Έκτοτε, δεν είχε καμία επαφή με την αίθουσα όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ωστόσο, συνέχιζε να ακούει φωνές, με τις λέξεις «αδρεναλίνη» και «απινιδωτές» να επαναλαμβάνονται. Άκουσε επίσης τη γιατρό να φωνάζει στην 56χρονη νοσηλεύτρια να καλέσει κάποιον, χωρίς όμως να καταλάβει το όνομα.

Η άφιξη των διασωστών και η ΚΑΡΠΑ

Όταν έφτασαν οι διασώστες στο ιατρείο, η γραμματέας ήταν αυτή που τους άνοιξε την πόρτα και τους οδήγησε στην αίθουσα. Μόλις άνοιξε την πόρτα, είδε τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ (Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση) στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μετά την κλήση στο ΕΚΑΒ, η γραμματέας έστειλε μήνυμα στο αγόρι της, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μάλλον έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη.

Εξελίξεις στην υπόθεση

Στο πλαίσιο της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, έγινε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα. Οι αρχές θα ελέγξουν συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του τραγουδιστή.

Επίσης, έχουν έρθει στο φως πληροφορίες σχετικά με διάλογο που είχε ο υπνοθεραπευτής με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Ψυχικό. Παράλληλα, υπάρχει και ένα έγγραφο που αφορά την πλασμαφαίρεση στην Καρνεάδου, το οποίο αποτελεί μέρος του υλικού που εξετάζεται από τις αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader