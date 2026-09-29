Απορρίφθηκε αίτημα για κατάθεση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου στη δίκη για τα Τέμπη

Με την πρόταση της εισαγγελέως επί των αιτημάτων που υπέβαλε στο δικαστήριο η οικογένεια του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Νικόλαου Ναλμπάντη, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος για κλήση των Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου ως μαρτύρων, ενώ επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του Ναλμπάντη.

Η πρόταση της εισαγγελέως για τους μάρτυρες και το κινητό

Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να απορριφθεί το αίτημα που αφορούσε την κλήση των Άδωνι Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου προκειμένου να εξεταστούν ως μάρτυρες στο δικαστήριο. Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε στο πλαίσιο των αιτημάτων που είχε υποβάλει η οικογένεια του Νικόλαου Ναλμπάντη, του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Σχετικά με το αίτημα για τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου του Νικόλαου Ναλμπάντη, η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε. Το κινητό αυτό είχε παραδοθεί στην αρραβωνιαστικιά του εκλιπόντος μηχανοδηγού λίγες ημέρες μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Την προηγούμενη εβδομάδα, η συσκευή κατατέθηκε στο δικαστήριο με σκοπό να πραγματοποιηθεί η πραγματογνωμοσύνη, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποια προσπάθεια επικοινωνίας με τον σταθμάρχη ή με άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Η εισαγγελέας πρότεινε τη διαταγή κατάσχεσης του κινητού και την παραγγελία σύνταξης αίτησης κατάσχεσης από το αρμόδιο αστυνομικό όργανο, διατηρώντας την επιφύλαξη για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.

Νέα αιτήματα από την υποστήριξη της κατηγορίας

Νωρίτερα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, υποβλήθηκαν στο δικαστήριο τρία νέα αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Το πρώτο από αυτά τα αιτήματα κατατέθηκε μέσω των συνηγόρων του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη Ασλανίδη.

Το αίτημα του Παύλου Ασλανίδη αφορά συγκεκριμένα τα οστάρια που, σύμφωνα με τις αναφορές των συνηγόρων του στο δικαστήριο, φυλάσσονται στο Εφετείο Λάρισας. Ζητείται ο εντοπισμός αυτών των οσταρίων, η καταμέτρησή τους, η ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια η διενέργεια ειδικών εξετάσεων σε κατάλληλα δείγματα. Στόχος των εξετάσεων, όπως τόνισαν οι συνήγοροι, είναι να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.

Διερεύνηση οσταρίων και αιτία θανάτου

Τα συγκεκριμένα οστάρια, για τα οποία ζητείται η διερεύνηση, εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν από διάφορα σημεία εντός της Λάρισας. Πρόκειται για περιοχές όπου μεταφέρθηκαν συντρίμμια των αμαξοστοιχιών που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, καθώς και χώματα από το πεδίο της σύγκρουσης. Η σημασία αυτού του αιτήματος έγκειται στην προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.

Κλήση πρώην γενικών γραμματέων και έγγραφα για την ασφάλεια

Τα άλλα δύο αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας αφορούν την κλήση συγκεκριμένων προσώπων και την προσκόμιση εγγράφων. Συγκεκριμένα, ζητείται η κλήση ως μαρτύρων των εφτά πρώην γενικών γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίοι υπηρέτησαν κατά την περίοδο από το 2016 έως το 2023.

Το τρίτο αίτημα αφορά την προσκόμιση όλων των εγγράφων που αντάλλασσε η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία σχετίζονται με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Η προσκόμιση αυτών των εγγράφων κρίνεται σημαντική για τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Συγκλονιστικές καταθέσεις συγγενών θυμάτων

Στη σημερινή συνεδρίαση του δικαστηρίου, κατέθεσαν επίσης συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Οι καταθέσεις τους περιέγραψαν τον πόνο και την αγωνία που βίωσαν μετά την τραγωδία. Ο Λάζαρος Πορφυρίδης, πατέρας της Καλλιόπης Πορφυρίδου, κατέθεσε με συγκίνηση, δηλώνοντας: «Τα παιδιά μας φύγανε άδικα. Είναι θύματα ενός κράτους που δεν δείχνει σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή».

Η μητέρα της Καλλιόπης, Άννα Καρατζόγλου, αναφέρθηκε στην αγωνία των πρώτων στιγμών, όταν έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων. Περιέγραψε επίσης την εικόνα που αντίκρισε στα δύο νοσοκομεία της Λάρισας, όπου επικρατούσε χάος και απόγνωση, προσπαθώντας να βρει πληροφορίες για την κόρη της.

Με πληροφορίες από: Topontiki