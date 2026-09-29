Τα ενοίκια «φωτιά» για τους φοιτητές: Εγκαταλείπουν τα ΑΕΙ πριν καν γραφτούν

Τα ενοίκια για τους φοιτητές έχουν εκτοξευθεί, δημιουργώντας ένα δυσβάσταχτο κόστος στέγασης που οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα. Πολλοί επιτυχόντες στις πανελλαδικές εξετάσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υψηλά ποσά, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπουν την ιδέα των σπουδών πριν καν γραφτούν στις σχολές τους. Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται σε μια νέα έκθεση για τις τιμές των ενοικίων σε πόλεις με πανεπιστήμια.

Η εικόνα των ενοικίων πανελλαδικά

Η νέα έκθεση της πλατφόρμας Spitogatos αναδεικνύει το υψηλό, και σε ορισμένες περιπτώσεις ανυπέρβλητο, κόστος στέγασης για τους φοιτητές σε όλη τη χώρα. Οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών κατέγραψαν άνοδο 5,3% τον Αύγουστο του 2026, σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις μεγαλύτερες φοιτητουπόλεις της περιφέρειας, η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή, τόσο ως προς το ύψος των μέσων ζητούμενων τιμών όσο και ως προς την ετήσια μεταβολή τους. Ωστόσο, το κοινό στοιχείο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών είναι η αύξηση των ενοικίων, με το μέγεθος της μεταβολής να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενδεικτική του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές είναι η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Περίπου 400 επιτυχόντες δεν προχώρησαν φέτος καν στην εγγραφή τους, καθώς αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στο υψηλό κόστος στέγασης.

Όπως σημείωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, οι κενές θέσεις δεν εντοπίζονται μόνο σε τμήματα χαμηλής ζήτησης. Καταγράφηκαν μη εγγραφές ακόμη και στην Ιατρική Σχολή, όπου εννέα άτομα δεν εγγράφηκαν, καθώς και σε δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα, γεγονός που υπογραμμίζει την έκταση του προβλήματος.

Οι ακριβότερες και πιο οικονομικές περιοχές της Αττικής

Στην Αττική, τον Αύγουστο του 2026, τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών κατέγραψε το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, με 17,0 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθούν το Κουκάκι-Μακρυγιάννη, με μέση ζητούμενη τιμή 16,1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και το Μετς-Καλλιμάρμαρο, με 15,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Στον αντίποδα, μεταξύ των πιο οικονομικών περιοχών στην Αττική βρίσκονται η Νίκαια, με μέση ζητούμενη τιμή 11,0 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, και η περιοχή Λεωφ. Πατησίων-Αχαρνών, με 11,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Επίσης, η Κυψέλη και το Γκύζη-Πεδίον του Άρεως παρουσιάζουν μέση ζητούμενη τιμή που διαμορφώνεται στα 12,2 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, προσφέροντας πιο προσιτές επιλογές.

Ετήσιες μεταβολές τιμών στην Αττική

Σε επίπεδο ετήσιας μεταβολής, συγκρίνοντας τον Αύγουστο του 2026 με τον Αύγουστο του 2025, στο Κέντρο της Αθήνας καταγράφεται αύξηση 11,7% στις μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών. Ακολουθούν η περιοχή του Ζωγράφου με αύξηση 9,1% και η Κυψέλη με άνοδο 8,6%.

Η ετήσια άνοδος στο Κέντρο της Αθήνας ενδέχεται να επηρεάζεται και από την αυξημένη παρουσία νεόδμητων κατοικιών, οι οποίες καταγράφουν υψηλότερες ζητούμενες τιμές ενοικίασης. Ωστόσο, στην Αττική καταγράφονται και περιοχές με πτώση των μέσων ζητούμενων τιμών, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να παρατηρούνται στο Μετς-Καλλιμάρμαρο (-6,5%), στη Νέα Σμύρνη (-5,4%) και στη Δάφνη (-4,7%).

Με πληροφορίες από: Ieidiseis