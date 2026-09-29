Σημαντικές εξελίξεις σημειώνονται στον τομέα της υγείας, καθώς ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε στη διαβίβαση καταγγελιών που αφορούν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ) και τον πρόεδρό του, Γιώργο Πατούλη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ). Οι καταγγελίες αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου από την Αρχή. Την ίδια στιγμή, μια ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς διακόπτεται οριστικά η λειτουργία της, μετά από ευρήματα ελέγχου της ΕΑΔ που αποκάλυψαν σοβαρές παραβάσεις.

Ο υπουργός Υγείας για τις καταγγελίες στον ΙΣΑ

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε πριν από λίγο ότι το Υπουργείο Υγείας έχει ως βασικούς στόχους την αποκατάσταση του κλίματος ασφάλειας και την επανάκτηση της εμπιστοσύνης στους γιατρούς. Αυτοί οι στόχοι τίθενται δέκα ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του MedWatch, ενός συστήματος που επιτηρεί τις διαφημίσεις στις δομές υγείας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε με έμφαση ότι θα αποστείλει όλες τις καταγγελίες που προκύπτουν βάσει δημοσιευμάτων και αφορούν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του, Γιώργο Πατούλη, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Τα διαβίβασα όλα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για να κάνει έλεγχο. Ο κύριος Πατούλης είναι φίλος μου αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε».

Οριστική διακοπή λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής

Σήμερα επιδίδεται από δικαστικό επιμελητή στην ιδιωτική κλινική της Βόρειας Ελλάδας η απόφαση της Περιφέρειας για την οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Η απόφαση αυτή έρχεται μετά από ευρήματα ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κλινικής.

Η ΕΑΔ είχε διαπιστώσει, μεταξύ άλλων, ότι η κλινική λειτουργούσε ένα πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, το οποίο όμως δεν προβλεπόταν στην άδεια λειτουργίας της. Επιπλέον, είχε διαπιστωθεί η χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων. Βάσει αυτών των ευρημάτων, η Αρχή είχε εισηγηθεί την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής.

Προηγούμενοι έλεγχοι και παραλείψεις

Η εν λόγω κλινική είχε ελεγχθεί και το 2025 από την Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της οικείας Περιφέρειας. Τότε, είχε διαπιστωθεί ότι δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της. Ωστόσο, η ΕΑΔ επισημαίνει ότι στα δικά της ευρήματα δεν διαπίστωσε και δεν ανέφερε στη σχετική έκθεσή της όσα προέκυψαν από τον δικό της έλεγχο, όπως για παράδειγμα την παράνομη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος.

Σύμφωνα με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, ως αρμόδια υπηρεσία, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, και παρά το ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας της κλινικής.

Ενέργειες της ΕΑΔ και αγωνία συγγενών

Η έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε σε διάφορους φορείς για τις δικές τους ενέργειες. Συγκεκριμένα, απεστάλη στον ΕΟΠΥΥ για θέματα που αφορούν τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί για την αποζημίωση νοσηλειών. Επίσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών, καθώς και στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Από νωρίς σήμερα το πρωί, συγγενείς ασθενών βρίσκονται έξω από την ιδιωτική κλινική, εκφράζοντας την αγωνία τους. Ορισμένοι από αυτούς καταγγέλλουν ότι δεν έχουν λάβει καμία απολύτως ενημέρωση ούτε για το εάν κλείνει η κλινική, ούτε για το τι θα απογίνουν οι συγγενείς τους. Μια συγγενής ασθενούς δήλωσε ότι η μητέρα της, 95 χρονών, εισήχθη το μεσημέρι και δεν τους ενημέρωσαν για τίποτα. Περιέγραψε την αγωνία που έζησε μετά την αιφνίδια εξέλιξη.

Η ίδια πρόσθεσε ότι όταν απευθύνθηκε στην προϊσταμένη, δεν έλαβε σαφείς απαντήσεις για το τι επρόκειτο να συμβεί. «Σήμερα μας είπε η προϊσταμένη ότι δεν ξέρει τίποτα, ότι περιμένουμε και ότι η μητέρα μας έχει όλες τις κανονικές παροχές που πρέπει να έχει», ανέφερε. Η 95χρονη μητέρα της, όπως περιέγραψε, είναι κατάκοιτη και αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην καθημερινότητά της, καθώς δεν μπορεί να κινηθεί, να κοιμηθεί ή να τραφεί.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki