Σε αργία ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου, ελέγχεται για κακουργήματα

Ο προϊστάμενος της Πολεοδομίας Μυκόνου τέθηκε σε αργία, με την απόφαση να δημοσιεύεται το πρωί της Τρίτης στη «Διαύγεια». Η επίσημη κοινοποίηση της απόφασης στον προϊστάμενο έγινε από τον δήμαρχο του νησιού, Χρήστο Βερώνη. Η απομάκρυνση από τη θέση του έρχεται έπειτα από ενημέρωση που είχε ο δήμαρχος από την Εισαγγελία Κυκλάδων, σύμφωνα με την οποία ο προϊστάμενος ελέγχεται για σοβαρά κακουργήματα.

Η απόφαση και η επίσημη ενημέρωση

Η απόφαση που θέτει σε αργία τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας Μυκόνου δημοσιεύτηκε επίσημα το πρωί της Τρίτης. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στις εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας στο νησί.

Ο δήμαρχος Μυκόνου, κ. Χρήστος Βερώνης, κοινοποίησε επισήμως την απόφαση στον ίδιο τον προϊστάμενο της Πολεοδομίας. Αυτή η ενέργεια ακολούθησε την ενημέρωση που είχε λάβει ο δήμαρχος από την Εισαγγελία Κυκλάδων, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την απομάκρυνση του υπαλλήλου από τη θέση του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι της απόφασης είχε προηγηθεί η αποστολή σχετικού εγγράφου από την εισαγγελία προς τον Δήμο Μυκόνου.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο προϊστάμενος

Σύμφωνα με το έγγραφο που απέστειλε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, εις βάρος του επικεφαλής της Πολεοδομίας Μυκόνου διεξάγεται έρευνα για σειρά σοβαρών αδικημάτων. Τα αδικήματα αυτά φέρονται να έχουν διαπραχθεί σε βαθμό κακουργήματος και περιλαμβάνουν την απιστία κατ’ εξακολούθησιν, την ψευδή βεβαίωση, τη δωροληψία, την πλαστογραφία και την υπεξαγωγή εγγράφων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της έρευνας, φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του προϊσταμένου αρχεία που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της πολεοδομίας. Παράλληλα, βρέθηκε και ένας αμφορέας, για τον οποίο πιθανολογείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου περί αρχαιοτήτων, γεγονός που προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση που διερευνάται.

Προηγούμενη αργία αρχειοφύλακα και κύκλωμα διαφθοράς

Η υπόθεση του προϊσταμένου δεν είναι η μοναδική που αφορά υπηρεσιακούς παράγοντες της Πολεοδομίας Μυκόνου. Υπενθυμίζεται ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και λίγους μήνες και ο αρχειοφύλακας της ίδιας υπηρεσίας.

Η αργία του αρχειοφύλακα είχε προκύψει καθώς εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Η δίωξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δικογραφίας που αφορά τη δράση ενός κυκλώματος διαφθοράς. Το κύκλωμα αυτό φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε πολεοδομίες της Αττικής, υποδεικνύοντας πιθανές διασυνδέσεις και πέραν των ορίων του νησιού.

Η σφράγιση της Πολεοδομίας και ο έλεγχος από τη Σύρο

Πριν από τις τελευταίες εξελίξεις, η Πολεοδομία Μυκόνου είχε προσωρινά σφραγιστεί. Η σφράγιση της υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου, διακόπτοντας τη λειτουργία της για λίγες ημέρες.

Η υπηρεσία παρέμεινε σφραγισμένη μέχρι την περασμένη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Εκείνη την ημέρα, έφτασε στο νησί ένα ειδικό Ελεγκτικό κλιμάκιο, το οποίο προερχόταν από την Πολεοδομία Σύρου. Το κλιμάκιο ανέλαβε να διενεργήσει τους απαραίτητους ελέγχους και να εξετάσει τη λειτουργία της Πολεοδομίας Μυκόνου, στο πλαίσιο των ερευνών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Topontiki