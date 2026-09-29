Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch: Χιλιάδες «κόκκινες» επισημάνσεις και μείωση διαφημίσεων

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του MedWatch, ενός νέου διαδικτυακού εργαλείου που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των διαφημίσεων και των παροχών από ιδιώτες γιατρούς, κλινικές και δομές υγείας. Το σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και δέκα ημέρες, έχει ήδη σαρώσει χιλιάδες δομές, καταγράφοντας πλήθος «κόκκινων» και «κίτρινων» επισημάνσεων. Παράλληλα, παρατηρείται μια σημαντική μείωση στον αριθμό των διαφημιζόμενων ιατρών.

Λειτουργία και πρώτα ευρήματα του MedWatch

Το MedWatch αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο που έχει ως στόχο να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διαφημιστικές πρακτικές και τις παροχές που προσφέρονται από ιδιώτες γιατρούς, κλινικές, καθώς και από δομές που φιλοξενούν ιατρούς, όπως είναι τα ινστιτούτα αισθητικής. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προέβη στην παρουσίαση των πρώτων στοιχείων από την εφαρμογή του συστήματος.

Μέχρι στιγμής, το MedWatch έχει διενεργήσει ελέγχους σε 12.137 δομές. Από αυτούς τους ελέγχους, έχουν καταγραφεί 8.628 «κόκκινες» επισημάνσεις, οι οποίες υποδηλώνουν σοβαρά ευρήματα, καθώς και 2.206 «κίτρινες» επισημάνσεις, οι οποίες αφορούν δεοντολογικές παραβάσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο αριθμός των δομών που έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτες έχει μειωθεί από 264, κατά την έναρξη της λειτουργίας του εργαλείου πριν από δέκα ημέρες, σε 223 σήμερα. Αυτή η μείωση σημειώθηκε παρά την επέκταση του ελέγχου και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή του MedWatch έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα στις πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Έχει ανακοινωθεί ότι τις επόμενες ημέρες το σύστημα πρόκειται να επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα, καλύπτοντας κάθε Ιατρικό Σύλλογο που διαθέτει ηλεκτρονικό μητρώο.

Σημαντική μείωση στις διαφημίσεις ιατρών

Ο κ. Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τα πρώτα συμπεράσματα από τις δέκα ημέρες λειτουργίας του MedWatch, τόνισε ότι έχει παρατηρηθεί μια εντυπωσιακή μείωση στον αριθμό των γιατρών που προβαίνουν σε διαφημιστικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά 91% από την έναρξη των ελέγχων που διενεργεί το σύστημα.

Επιπλέον, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι παρατηρείται και μείωση στις «κόκκινες» επισημάνσεις που καταγράφει το σύστημα. Εκτίμησε ότι αυτή η τάση υποδηλώνει πως οι επαγγελματίες στους οποίους εντοπίστηκαν πιθανά προβλήματα προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τη σημασία της πλατφόρμας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η πλατφόρμα, μόνο και μόνο με την παρουσία της, έκανε δουλειά».

Αναφορές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που έχουν προκύψει από τους ελέγχους του MedWatch. Μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι το σύστημα «τσίμπησε» την Καρυστιανού, αναφέροντας ότι διαφημίζει πως είναι «κβαντική γιατρός» και διαθέτει «μηχάνημα βιοανάδρασης».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στις καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργο Πατούλη. Δήλωσε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) του διαβίβασε όλες τις σχετικές καταγγελίες, οι οποίες βασίζονται σε δημοσιεύματα. Όπως είχε υποχρέωση, ο υπουργός τις διαβίβασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθησή του για την εντιμότητα του κ. Πατούλη, ωστόσο τόνισε ότι όλοι υπόκεινται σε έλεγχο και, εφόσον η κοινή γνώμη έχει αναστατωθεί, πρέπει να διερευνηθούν οι καταγγελίες.

Σύσταση επιτροπής για τα κέντρα ευεξίας

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε ότι υπέγραψε τη σύσταση επιτροπής με αντικείμενο το πλαίσιο λειτουργίας των κέντρων ευεξίας. Επικεφαλής αυτής της επιτροπής έχει οριστεί η γενική γραμματέας Λίλιαν Βιλδιρίδου.

Ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι ο σκοπός αυτής της κίνησης δεν είναι το κλείσιμο των κέντρων ευεξίας, αλλά η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου που θα διασφαλίζει την ασφάλεια των ασθενών. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε την πρόοδο της αναγεννητικής ιατρικής στο εξωτερικό και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η πρωτοβουλία αποτελεί την πρώτη του είδους της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis