Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) διατάχθηκε για ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026, στο οποίο φέρεται να εμπλέκεται η διευθύντρια του σχολείου με φραστική επίθεση σε παιδιά. Πέραν της ΕΔΕ, αποφασίστηκε και η μετακίνηση της εν λόγω διευθύντριας, ενώ η υπόθεση έχει λάβει και δικαστική τροπή, καθώς η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση σε ζευγάρι γονέων, με αποτέλεσμα τη σύλληψη της μητέρας και την αναζήτηση του πατέρα.

Διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης και μετακίνηση της διευθύντριας

Η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) διατάχθηκε για το περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων. Η εντολή για την ΕΔΕ δόθηκε με σκοπό να διερευνηθούν όλες οι πτυχές του συμβάντος, τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωσή του.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Διονύση Αναστασόπουλου, αναπληρωτή διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, οι εισαγγελικές αρχές έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση. Συγκεκριμένα, είναι ενήμεροι ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ο εισαγγελέας Ανηλίκων, καθώς και οι αστυνομικές Αρχές. Ο κ. Αναστασόπουλος τόνισε ότι αναμένεται το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής έρευνας για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Παράλληλα, αποφασίστηκε και η μετακίνηση της διευθύντριας από τη θέση της.

Το περιστατικό που κατέγραψε βίντεο

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο, το οποίο καταγράφηκε έξω από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026. Στο βίντεο, η διευθύντρια του σχολείου εμφανίζεται να απευθύνεται σε μικρά παιδιά με έντονο ύφος, ενώ στη συνέχεια αντιπαρατίθεται και με περαστικούς που αντέδρασαν στα όσα διαδραματίζονταν.

Η διευθύντρια φέρεται να ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένη και να κατηγορούσε τα παιδιά για ζημιές που, όπως υποστήριζε, προκλήθηκαν στον χώρο του σχολείου. Σε κάποια στιγμή ακούγεται να λέει προς τα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!». Αργότερα, φέρεται να χρησιμοποίησε και τη φράση «τα κάνατε σκ@τά, ντροπή!».

Μηνύσεις και συλλήψεις μετά το επεισόδιο

Μετά το περισταστικό, η διευθύντρια του νηπιαγωγείου μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, συνοδευόμενη από τη μητέρα ενός παιδιού που φέρεται να εμπλέκεται σε επίθεση εναντίον της. Εκεί, η εκπαιδευτικός υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας για απειλή και εξύβριση.

Επιπλέον, η διευθύντρια υπέβαλε μήνυση και σε βάρος του συζύγου της συλληφθείσας μητέρας, δηλαδή του πατέρα του παιδιού. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είναι απειλή, εξύβριση και σωματικές βλάβες. Η μητέρα, αφού έδωσε κατάθεση, συνελήφθη, ενώ ο πατέρας αναζητείται από τις Αρχές στα όρια του αυτοφώρου, καθώς φέρεται να χειροδίκησε σε βάρος της εκπαιδευτικού.

Η στάση των αρχών και η μεταφορά της διευθύντριας

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά την υπόθεση που αφορά τη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων, μετά τη μήνυση που υπέβαλε η ίδια σε βάρος του ζευγαριού γονέων για επίθεση. Μετά το συμβάν, η διευθύντρια μεταφέρθηκε συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ωστόσο, δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Σχετικά με την καταγγελία της μητέρας, ο Εισαγγελέας διέταξε τη διερεύνησή της. Παράλληλα, αποφασίστηκε να μην συλληφθεί η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, καθώς η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Reader, News.gr