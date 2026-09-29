Νέα κατάθεση εργαζόμενης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Επικράτησε πανικός στο ιατρείο»

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς μια 53χρονη εργαζόμενη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου προσήλθε αυτοβούλως και κατέθεσε στον ανακριτή. Η μάρτυρας, η οποία εργάζεται στο ιατρείο περίπου ενάμιση χρόνο, έδωσε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν, περιγράφοντας στιγμές πανικού και αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για την πορεία της υγείας του τραγουδιστή και τις αντιδράσεις των εμπλεκόμενων προσώπων. Η κατάθεσή της φέρεται να ρίχνει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ισχυρισμούς που έχουν ήδη ακουστεί.

Η νέα κατάθεση και τα πρώτα λεπτά στο ιατρείο

Η 53χρονη εργαζόμενη, η οποία δεν είχε καταθέσει ποτέ έως τώρα, βρέθηκε σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν μέσα στο ιατρείο και ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η ίδια, μαζί με μια συνάδελφό της, μπαινόβγαιναν στον χώρο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Συγκεκριμένα, η μάρτυρας ανέφερε ότι μπήκε στο δωμάτιο δύο φορές μέσα σε διάστημα μισής ώρας για να βοηθήσει τη γιατρό σε διαδικαστικά θέματα, κάτι που έκαναν καθημερινά όλες οι εργαζόμενες. Αρχικά, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαινόταν λειτουργικός και καλά, ωστόσο, όπως περιέγραψε, τις επόμενες φορές που εισήλθε στον χώρο, η εικόνα του είχε αλλάξει και φαινόταν πολύ χαλαρός.

Η ειδοποίηση των γιατρών και ο πανικός

Η μάρτυρας φέρεται να δήλωσε ότι δεν μπορούσε να καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε στον τραγουδιστή. Ωστόσο, κάποια στιγμή, όπως περιέγραψε, ακούστηκε στο γραφείο ότι ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης. Η ίδια ανέφερε ότι «κάποια στιγμή κινητοποιηθήκαμε και η γιατρός είπε στον γιατρό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι καλά». Αυτή η δήλωση φέρεται να «καίει» και τους δύο κατηγορούμενους, καθώς η γιατρός ειδοποίησε τον σύζυγό της για την κατάσταση του ασθενούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο γιατρός αντιλήφθηκε το περιστατικό γύρω στις 16:00 το μοιραίο μεσημέρι. Η μάρτυρας περιέγραψε πως, όταν έγινε το περιστατικό, επικράτησε πανικός στο ιατρείο. Κάποιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, ενώ η αντίδραση των γιατρών, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση της 53χρονης, δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα.

Οι αντιδράσεις μετά την αναχώρηση του ασθενούς

Η εργαζόμενη φέρεται να επέμεινε στην κατάθεσή της ότι όλες οι εργαζόμενες πίστευαν πως ο τραγουδιστής ήταν ζωντανός όταν έφυγε από το ιατρείο. Η άφιξη του ΕΚΑΒ και η αναχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο δημιούργησαν μια αλγεινή εντύπωση μεταξύ του προσωπικού, καθώς, όπως υποστήριξε η μάρτυρας, κανείς από τους γιατρούς δεν ακολούθησε τον τραγουδιστή μέχρι το νοσοκομείο.

«Μας έκανε εντύπωση γιατί κανείς από τους γιατρούς δεν ακολούθησε μέχρι το νοσοκομείο τον Γιώργο Μαζωνάκη», φέρεται να ανέφερε η 53χρονη νοσηλεύτρια. Οι εργαζόμενες δεν είχαν αντιληφθεί τι είχε συμβεί, και έμαθαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περίπου στις έξι παρά το απόγευμα, μέσω ενημερωτικών site.

Η οδηγία της γιατρού και τα μηνύματα των εργαζομένων

Στην κατάθεσή της, η μάρτυρας πρόσθεσε ότι η γιατρός τηλεφώνησε λίγο πριν τις 9 το βράδυ και ενημέρωσε ότι όλες οι εργαζόμενες έπρεπε να πουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προσέλθει στο ιατρείο στις 15:30. Αυτή η οδηγία αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την πορεία της δικαστικής έρευνας.

Επιπλέον, η 53χρονη νοσηλεύτρια αποκάλυψε ότι οι εργαζόμενες αντάλλαξαν μηνύματα μεταξύ τους, ρωτώντας η μία την άλλη αν θα πήγαιναν για δουλειά την επόμενη μέρα, γεγονός που υποδηλώνει την αβεβαιότητα και την ανησυχία που επικρατούσε στο προσωπικό μετά το περιστατικό.

Η συνέχεια της δικαστικής έρευνας

Η κατάθεση της 53χρονης εργαζόμενης προστίθεται στις μαρτυρικές καταθέσεις που φέρονται να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του κατηγορούμενου γιατρού ότι ειδοποιήθηκε για το πρόβλημα του Γιώργου Μαζωνάκη περίπου στις 16:00 το μοιραίο μεσημέρι. Οι μαρτυρίες αυτές αποτελούν «κλειδί» για την επόμενη μέρα της ανάκρισης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, στο επίκεντρο της ανάκρισης θα βρεθούν τα νέα στοιχεία που θα προκύψουν από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και οι άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων. Η ρήξη που επήλθε στην κοινή υπερασπιστική γραμμή των δύο προφυλακισμένων γιατρών σηματοδοτεί, όπως εκτιμάται, ανατροπές που ενδεχομένως θα έρθουν μέσα από τα νέα δεδομένα που θα μπουν στη δικογραφία, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εξέταση και νέων μαρτύρων από τον δικαστικό λειτουργό.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit