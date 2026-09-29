Ο Χάρης Μαυρίας θέτει στόχο την Ευρώπη για τον Παναιτωλικό

Ο Χάρης Μαυρίας, αρχηγός του Παναιτωλικού, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Στα γήπεδα» του Αχελώος TV, όπου έθεσε ως πρωταρχικό στόχο για την ομάδα την έξοδο στην Ευρώπη. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρχουν απαιτήσεις και να κοιτάζει ο σύλλογος ψηλά, ενώ αναφέρθηκε και στο δυναμικό ξεκίνημα της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα.

Το δυναμικό ξεκίνημα στη Stoiximan Super League

Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε δυνατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στη Stoiximan Super League, καταγράφοντας τρεις διαδοχικές νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια του. Συνολικά, η ομάδα έχει πετύχει τρεις νίκες σε πέντε αγωνιστικές, ένα αποτέλεσμα που ο Χάρης Μαυρίας χαρακτήρισε ως πολύ καλό ξεκίνημα.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός, η ομάδα έδειξε σοβαρότητα και προσήλωση στους αγώνες της, ενώ η βοήθεια του κόσμου ήταν καθοριστική για την επίτευξη αυτών των νικών. Ο Μαυρίας σημείωσε επίσης ότι οι πολλοί νέοι παίκτες που εντάχθηκαν στο ρόστερ έχουν μπει επιτυχώς στο κλίμα της ομάδας, προσαρμοζόμενοι στις απαιτήσεις.

Η σημασία της ψυχολογίας και τα λάθη

Σχετικά με τις αναμετρήσεις με ισχυρούς αντιπάλους, ο Χάρης Μαυρίας αναφέρθηκε στα δύο επόμενα ματς που ακολούθησαν το νικηφόρο σερί, τα οποία ήταν με ομάδες που είχαν ξεκινήσει την προετοιμασία τους πολύ νωρίτερα από τον Παναιτωλικό. Ειδικότερα, στάθηκε στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, όπου η ομάδα του Αγρινίου στάθηκε πολύ καλά, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κοιτάξει στα μάτια και τέτοιους αντιπάλους.

Ο Μαυρίας τόνισε πως με ομάδες υψηλού επιπέδου, η συγκέντρωση και τα ατομικά λάθη έχουν μεγάλο κόστος. Θεωρεί ότι η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο και πως οι παίκτες πρέπει να πιστέψουν στους εαυτούς τους και να βγάλουν δυναμικότητα. Ως παράδειγμα ανέφερε το τελευταίο ημίχρονο των τεσσάρων ημιχρόνων με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, όπου η ομάδα έδειξε ακριβώς αυτή τη δυναμικότητα.

Η αγάπη για τον Παναιτωλικό και οι υποδομές

Ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε χώρες όπως η Γερμανία και η Αγγλία, βρίσκεται στον Παναιτωλικό εδώ και τέσσερα χρόνια. Εξέφρασε μόνο καλά λόγια για την ομάδα, τον σύλλογο και τον οργανισμό, υπογραμμίζοντας την απόλυτη υγεία που επικρατεί στο περιβάλλον του συλλόγου, κάτι που είναι σημαντικό για κάθε ποδοσφαιριστή.

Επιπλέον, ο αρχηγός του «Τίτορμου» επαίνεσε τις υποδομές του Παναιτωλικού, αναφέροντας ότι διαθέτει προπονητικό κέντρο που δύσκολα συναντάται ακόμα και στο εξωτερικό. Περιέγραψε επίσης το γήπεδο της ομάδας ως «στολίδι», ένα πανέμορφο μέρος όπου χαίρεται κανείς να παίζει και να το βλέπει στην τηλεόραση. Ο Μαυρίας δήλωσε ότι ασπάζεται τις αξίες που πρεσβεύει ο Παναιτωλικός, κάτι που τον κάνει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό στον αγωνιστικό χώρο.

Ο διαχρονικός στόχος της Ευρώπης και η ευθύνη του αρχηγού

Ο Χάρης Μαυρίας επανέλαβε τον διαχρονικό στόχο του Παναιτωλικού, που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Ως ένας από τους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, θεωρεί προσωπική του ευθύνη να μεταδώσει αυτόν τον στόχο στους συμπαίκτες του. Τόνισε την ανάγκη να κοιτάζουν όλοι ψηλά και να έχουν απαιτήσεις, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός.

Ο αρχηγός ανέφερε επίσης τον στόχο του Κυπέλλου, επισημαίνοντας ότι μπορεί να γίνει εφικτός, όπως έδειξε το παράδειγμα του ΟΦΗ. Ωστόσο, ο φετινός πρόωρος αποκλεισμός από τον θεσμό πόνεσε και έθιξε την ομάδα, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ως πολύ άσχημο για τον ίδιο. Αυτός ο αποκλεισμός, όμως, πείσμωσε την ομάδα και συνέβαλε στο καλό ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Ο Μαυρίας υπογράμμισε ότι η συνέχεια είναι μεγάλη και πως, έχοντας στο μυαλό τους την απώλεια του ενός στόχου, πρέπει να δώσουν τα πάντα για να πετύχουν τους άλλους.

Η αμέριστη στήριξη του κόσμου

Ο Χάρης Μαυρίας δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην αμέριστη στήριξη του κόσμου του Παναιτωλικού. Τόνισε ότι οι φίλαθλοι έχουν δείξει πως είναι κοντά στην ομάδα, τόσο με τις εκδρομές τους όσο και με την παρουσία τους στο γήπεδο, κάτι που δεν συναντάται εύκολα. Επίσης, σημείωσε ότι οι φίλαθλοι επισκέπτονται το προπονητικό κέντρο για να στηρίξουν την ομάδα και να εκφράσουν τις απαιτήσεις τους.

Ο Μαυρίας εξέφρασε την εκτίμηση της ομάδας για όλη αυτή τη στήριξη. Ως μία πολύ σημαντική στιγμή για την ομάδα χαρακτήρισε το ματς με την Κηφισιά, το οποίο διεξήχθη στα «νταμάρια», γεγονός που τον ανατριχιάζει ακόμα και στην ανάμνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta