Η Lepas παρουσίασε τα ολοκαίνουργια μοντέλα L8 και L6 στην Ελλάδα

Η κινεζική εταιρεία Lepas πραγματοποίησε το επίσημο λανσάρισμά της στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά όλα τα μοντέλα της. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στις πρώτες ευρωπαϊκές χώρες όπου η Lepas ξεκινά τις πωλήσεις της, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά. Η αρχή γίνεται με τα plug-in υβριδικά μοντέλα L8 και L6, ενώ το ηλεκτρικό L4 αναμένεται να ακολουθήσει τον Δεκέμβριο.

Η φιλοσοφία πίσω από το όνομα και το λανσάρισμα

Η Lepas υιοθετεί ως κεντρική φιλοσοφία το μότο «Drive Your Elegance», τοποθετώντας στο επίκεντρο των χαρακτηριστικών της την υψηλή αισθητική, την κορυφαία ποιότητα και την απολαυστική καθημερινή εμπειρία χρήσης. Η ονομασία της εταιρείας, «Lepas», προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «Leopard» και «Passion».

Η λέξη «Leopard» εκφράζει τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κομψότητα που επιδιώκει να ενσωματώσει σε κάθε όχημα. Παράλληλα, η λέξη «Passion» αποτυπώνει το πάθος για τη δημιουργία, την εξέλιξη και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν κάθε μοντέλο της μάρκας. Η παρουσίαση στην Ελλάδα υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της χώρας για την επέκταση της Lepas στην Ευρώπη.

Το D-SUV Lepas L8 PHEV: Χαρακτηριστικά και τιμή

Το L8 αποτελεί ένα D-SUV με μήκος 4,68 μέτρα, το οποίο ενσωματώνει τεχνολογία που αναδεικνύει τις δυνατότητες και τον χαρακτήρα της μάρκας. Το αυτοκίνητο διακρίνεται για την εκλεπτυσμένη σχεδίασή του, τις αρμονικές αναλογίες και τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι χωνευτές χειρολαβές των θυρών, ένα στοιχείο που συμβάλλει στη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης κατά 5%.

Το μοντέλο αξιοποιεί το αποδοτικό υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση. Ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1.5 TGDI, ειδικά εξελιγμένος για υβριδικά μοντέλα, συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας συνδυαστική απόδοση 279 ίππων και 365 Nm ροπής. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 18,4 kWh, εξασφαλίζοντας ηλεκτρική αυτονομία 90 χιλιομέτρων. Σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 60 λίτρων, η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.200 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Η εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού, ονομαζόμενη Essence, διαθέτει στάνταρ σχεδόν τα πάντα, με την τιμή της να διαμορφώνεται στα 42.900 ευρώ.

Το C-SUV Lepas L6 PHEV: Διαστάσεις και επιδόσεις

Από την άλλη πλευρά, το L6 PHEV ανήκει στην κατηγορία των C-SUV, έναν τομέα με έντονο ανταγωνισμό και ισχυρό εμπορικό ενδιαφέρον. Με μήκος 4,55 μέτρα, πλάτος 1,85 μέτρα και ύψος 1,68 μέτρα, το L6 αποτελεί έναν ιδανικό συνδυασμό εξωτερικών διαστάσεων και ευρυχωρίας στην καμπίνα των επιβατών.

Η καμπίνα του L6 συνδυάζει ποιοτικά υλικά με τις πλέον σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα προηγμένο και άνετο περιβάλλον. Για το εισαγωγικό επίπεδο εξοπλισμού Essence, η τιμή του μοντέλου είναι 33.900 ευρώ.

Κοινά τεχνολογικά στοιχεία και εγγύηση

Ένας κοινός παράγοντας που συνδέει τα δύο μοντέλα, L8 και L6, είναι το plug-in υβριδικό σύστημα Lepas Super Hybrid. Και στην περίπτωση του L6, η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,4 kWh, ενώ η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 279 ίππους με ροπή 365 Nm. Οι επιδόσεις του L6 είναι εντυπωσιακές, με την επιτάχυνση από 0 στα 100 χιλιόμετρα την ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,9 δευτερόλεπτα, γεγονός που υποδηλώνει άφθονη ισχύ.

Η ηλεκτρική αυτονομία του L6 ανέρχεται στα 92 χιλιόμετρα, ενώ οι εκπομπές CO2 είναι 49 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο. Η Lepas παρέχει εγγύηση 150.000 χιλιομέτρων ή 7 ετών για τα μηχανικά μέρη όλων των μοντέλων της μάρκας, προσφέροντας έτσι ένα σημαντικό επίπεδο ασφάλειας στους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από: Topontiki