Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται ως υπεύθυνος σε εγκαταστάσεις εταιρείας στη Μεταμόρφωση, για υπόθεση ρύπανσης του Κηφισού ποταμού. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, η εταιρεία ρύπαινε τον ποταμό με βιομηχανικά απόβλητα. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, όπου εντοπίστηκαν υγρά απόβλητα να καταλήγουν στα ύδατα του ποταμού, προκαλώντας σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Η σύλληψη του υπευθύνου

Ο 55χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9), καθώς είχε την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της εταιρείας. Η σύλληψη αυτή αποτελεί μέρος των προσπαθειών των αρχών να αντιμετωπίσουν φαινόμενα περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Η ενέργεια των αστυνομικών αρχών έρχεται ως άμεση συνέπεια των ευρημάτων του ελέγχου, ο οποίος αποκάλυψε την παράνομη απόρριψη υγρών αποβλήτων. Ο συλληφθείς καλείται να λογοδοτήσει για τις πράξεις που οδήγησαν στη ρύπανση του ποταμού Κηφισού.

Ο έλεγχος στις εγκαταστάσεις της εταιρείας

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης υπάλληλοι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίοι συνέδραμαν με την τεχνογνωσία τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Μεταμόρφωση, όπου λειτουργεί μια μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Η ενδελεχής επιθεώρηση είχε ως στόχο να διαπιστωθεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς και να εντοπιστούν τυχόν παραβάσεις.

Η διαρροή αποβλήτων και η πορεία τους στον Κηφισό

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αρμόδιοι εντόπισαν μια σημαντική διαρροή υγρών αποβλήτων. Η διαρροή αυτή προερχόταν από μία δεξαμενή καθίζησης, η οποία αποτελεί μέρος της μονάδας επεξεργασίας της εταιρείας και βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων, πολύ κοντά στην όχθη του Κηφισού ποταμού.

Οι ελεγκτές προχώρησαν σε λεπτομερή αυτοψία στην εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης. Εκεί, διαπίστωσαν με σαφήνεια τη συνεχή ροή των αποβλήτων. Τα υγρά αυτά είχαν σχηματίσει ένα εμφανές ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο κατέληγε αδιάκοπα και απευθείας στα ύδατα του ποταμού Κηφισού, επιβαρύνοντας το οικοσύστημα.

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης και τα πρώτα ευρήματα

Η αστυνομία υπογράμμισε ότι η διαρροή των υγρών αποβλήτων είχε ως άμεσο και σοβαρό αποτέλεσμα τη ρύπανση των υδάτων του Κηφισού. Πέρα από την περιβαλλοντική ζημία, τονίστηκε επίσης ότι η συγκεκριμένη ρύπανση ενείχε σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, λόγω της φύσης των αποβλήτων.

Από την αρχική εξέταση των αποβλήτων, η οποία πραγματοποιήθηκε επί τόπου με τη χρήση ειδικού χαρτιού μέτρησης pH, διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν έντονη αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα με αυτή την πρώτη εκτίμηση, ελήφθησαν και ειδικά δείγματα των αποβλήτων. Αυτά τα δείγματα έχουν ήδη σταλεί για περαιτέρω και πιο λεπτομερή εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστεί με ακρίβεια η σύστασή τους και ο βαθμός επικινδυνότητάς τους.

Η δέσμευση των αρχών για συνεχή έλεγχο

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εκφράσει τη δέσμευσή τους να συνεχίσουν τους καθημερινούς ελέγχους σε διάφορες επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις. Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των συστηματικών ελέγχων είναι ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Η αστυνομία, μέσω επίσημων ανακοινώσεων, τονίζει ότι οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή φαινομένων που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, επιδιώκεται η αποτροπή οποιουδήποτε άμεσου κινδύνου για τη δημόσια υγεία, διασφαλίζοντας την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων σε όλη την περιοχή.

Με πληροφορίες από: Reader