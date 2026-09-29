Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών έκανε δεκτό το αίτημα του ανακριτή για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη με βούλευμα και με θετική εισαγγελική εισήγηση, ανοίγει τον δρόμο για τον έλεγχο έξι κινητών τηλεφώνων και ψηφιακών δεδομένων. Στο «μικροσκόπιο» των αρχών μπαίνουν οι επικοινωνίες του ίδιου του καλλιτέχνη, καθώς και πέντε ακόμη προσώπων που βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τη στιγμή της κατάρρευσής του.

Η απόφαση για την άρση του απορρήτου

Το δικαστικό συμβούλιο, ανταποκρινόμενο στο αίτημα του 32ου τακτικού ανακριτή, προχώρησε στην έκδοση βουλεύματος που επιτρέπει την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Η κίνηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απόφαση αφορά όχι μόνο τις τηλεφωνικές συνομιλίες, αλλά και κατασχεθέν ηλεκτρονικό υλικό, όπως ένας σκληρός δίσκος και ένα USB.

Οι ψηφιακές αυτές συσκευές είχαν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ο δικαστικός λειτουργός ζήτησε να ελεγχθεί το σύνολο των στοιχείων της ψηφιακής επικοινωνίας, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την υπόθεση.

Ποιοι εμπλέκονται στον έλεγχο των δεδομένων

Συνολικά, έξι συσκευές κινητής τηλεφωνίας τίθενται υπό έλεγχο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Μεταξύ αυτών είναι το κινητό τηλέφωνο του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη, του καλλιτέχνη που κατέρρευσε στο ιατρείο. Επιπλέον, η άρση του απορρήτου επεκτείνεται και στα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης τις συσκευές τριών υπαλλήλων του ιατρείου, οι οποίοι βρισκόταν στον χώρο της Καρνεάδου όταν συνέβη το περιστατικό. Πρόκειται για τα πέντε πρόσωπα που ήταν παρόντα στο ιατρείο μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, των οποίων οι επικοινωνίες κρίνονται απαραίτητες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το χρονικό εύρος της έρευνας

Το χρονικό εύρος για το οποίο ζητήθηκε και εγκρίθηκε η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι συγκεκριμένο και εκτεταμένο. Ξεκινά από τις 11 Ιουλίου του 2026 και φτάνει έως και τις 10 Σεπτεμβρίου του 2026. Η ημερομηνία αυτή είναι η επομένη του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καλύπτοντας ένα κρίσιμο διάστημα για την ανακριτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αυτό το χρονικό διάστημα αποτελεί το μέγιστο που προβλέπεται από τον νόμο για τη συγκεκριμένη διαδικασία άρσης του απορρήτου. Η επιλογή αυτού του εύρους κρίθηκε αναγκαία για να εξεταστούν διεξοδικά όλες οι επικοινωνίες και τα ψηφιακά δεδομένα των εμπλεκομένων κατά την επίμαχη περίοδο.

Ο σκοπός της άρσης του απορρήτου

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών κρίνεται απαραίτητη και κρίσιμη για την ανακριτική έρευνα, με βασικό στόχο τη διακρίβωση των ενεργειών των κατηγορουμένων πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Οι αρχές επιδιώκουν να εξετάσουν τις επικοινωνίες των συγκεκριμένων προσώπων, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση των γεγονότων.

Μέσω του ελέγχου των ψηφιακών δεδομένων, οι αρχές θα επιχειρήσουν να αποσαφηνίσουν τις ενέργειες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που σχετίζονται με τις κινήσεις και τις ενέργειές τους κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, προσφέροντας έτσι περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας

Με την απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου ψηφιακού υλικού στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η άρση του απορρήτου κρίθηκε από τον ανακριτή αναγκαία για τη διερεύνηση των ενεργειών των κατηγορουμένων, καθώς και για την ολοκληρωμένη εικόνα των γεγονότων.

Η εξέταση των δεδομένων επικοινωνιών αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα ενισχύσουν την ανακριτική διαδικασία και θα συμβάλουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, News.gr