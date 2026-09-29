Ο Καλαϊτζάκης για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Μας έδωσε κίνητρο, δύσκολο να μας κερδίσουν εδώ μέσα»

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε εκτενώς στην κατάσταση του Παναθηναϊκού, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup, και ενόψει των επικείμενων αναμετρήσεων στην Euroleague. Ο Έλληνας αθλητής στάθηκε στο κίνητρο που έχει πλέον η ομάδα, καθώς και στην αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, ενώ έκανε λόγο και για τις απουσίες, όπως αυτή του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Η ήττα από τον ΠΑΟΚ ως κίνητρο

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης τόνισε ότι η ήττα από τον ΠΑΟΚ σε ένα νοκ-άουτ ματς, όπου κρινόταν ένας τίτλος, έχει επηρεάσει την ομάδα μόνο θετικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει μείνει πίσω και λειτούργησε ως ένα σημαντικό κίνητρο για τους «πράσινους».

Ο αθλητής σημείωσε ότι η ήττα αυτή έδειξε στην ομάδα τι έκανε λάθος και τι πρέπει να διορθώσει. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τόσο στην επικείμενη αναμέτρηση όσο και στην επόμενη, ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί όπως πρέπει, με στόχο να πετύχει δύο νίκες.

Οι στόχοι στην Euroleague και η αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με μία πολύ καλή αρχή στην Euroleague, έχοντας κερδίσει την Παρί την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης υπογράμμισε την επιθυμία της ομάδας να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση στην άμυνα, προκειμένου να διατηρήσει την ανοδική της πορεία.

Για την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 30 Σεπτεμβρίου στις 21:15, ο Καλαϊτζάκης ανέφερε ότι η ομάδα πρέπει να τρέχει το γήπεδο, να βρίσκει πιο εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και να βάζει τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού. Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα το ξεκίνημα της σεζόν, ο στόχος είναι να κερδίσουν όλα τα παιχνίδια.

Η πρόκληση των συνεχόμενων αγώνων και οι απουσίες

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε στην απαιτητική φύση της Euroleague, τονίζοντας ότι τα συνεχόμενα ματς δεν αποτελούν δικαιολογία. Η ομάδα έχει την πολυτέλεια να αγωνίζεται σε κάποια παιχνίδια στην έδρα της κατά το ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ δεν μπορεί να υπολογίζεται για το ματς με τη Βιλερμπάν, ενώ θα χάσει και την άλλη αναμέτρηση της διαβολοβδομάδας κόντρα στη Μακάμπι. Παρά τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζει η ομάδα, ο Καλαϊτζάκης ξεκαθάρισε ότι η ενέργεια δεν αποτελεί δικαιολογία.

Όσοι αγωνίζονται δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, με στόχο να βάζουν τον κόσμο στο παιχνίδι. Ο Καλαϊτζάκης υπογράμμισε τη δυσκολία για οποιαδήποτε αντίπαλη ομάδα να έρθει και να κερδίσει στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο υγιής ανταγωνισμός και η ομαδική προσπάθεια

Σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της ομάδας και την επιστροφή των απόντων, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πώς σκέφτεται ένας προπονητής, αλλά ο υγιής ανταγωνισμός είναι κάτι θετικό. Επεσήμανε ότι οι αθλητές τρέφονται από τον ανταγωνισμό, καθώς τους ωθεί να γίνονται καλύτεροι.

Τέλος, ο Καλαϊτζάκης τόνισε ότι όλοι οι παίκτες αγωνίζονται για την ομάδα και για την κατάκτηση τίτλων. Ανέφερε ότι όποιος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση θα βρίσκεται και στην δωδεκάδα, ενώ όλοι είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οτιδήποτε ζητηθεί από τον προπονητή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta