Επίθεση σε γυμνάσιο στο Μαρούσι: Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, σε γυμνάσιο στην περιοχή του Αμαρουσίου. Ένας 14χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση με γροθιές από έναν 15χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στο κεφάλι. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρική εξέταση. Για το περιστατικό συνελήφθη ο 15χρονος δράστης, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.

Το χρονικό της επίθεσης εντός του σχολείου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, το συμβάν έλαβε χώρα χθες, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 12 το μεσημέρι. Ένας 15χρονος μαθητής επιτέθηκε με γροθιές σε έναν 14χρονο συμμαθητή του, προκαλώντας του τραύματα στην περιοχή του κεφαλιού. Ο καβγάς και η επακόλουθη επίθεση εκτυλίχθηκαν εντός των εγκαταστάσεων του γυμνασίου στο Μαρούσι, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Η επίθεση αυτή είχε ως άμεση συνέπεια τον τραυματισμό του νεαρότερου μαθητή. Οι γροθιές που δέχθηκε στο κεφάλι κατέστησαν αναγκαία την άμεση ιατρική παρέμβαση. Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των μαθητών.

Μεταφορά του 14χρονου στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού»

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος μαθητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η διακομιδή του κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να υποβληθεί σε πλήρη ιατρική εξέταση από τους ειδικούς γιατρούς. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί η ακριβής έκταση των τραυμάτων του στο κεφάλι και να αποκλειστούν τυχόν σοβαρές επιπλοκές.

Οι ιατροί του νοσοκομείου ανέλαβαν την περίθαλψη του ανήλικου, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τέτοιου είδους περιστατικά. Η φροντίδα που του παρασχέθηκε ήταν ζωτικής σημασίας για την αποκατάσταση της υγείας του μετά τον τραυματισμό που υπέστη εντός του σχολικού χώρου.

Η σύλληψη του 15χρονου δράστη και η δικογραφία

Οι αστυνομικές αρχές, ενημερωθείσες για το συμβάν, προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου μαθητή, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο δράστης της επίθεσης. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε άμεσα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Αυτή η ενέργεια των αρχών αποτελεί τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις τέτοιων περιστατικών βίας.

Σε βάρος του συλληφθέντος 15χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αφορούν τη σωματική βλάβη και την απειλή. Η δικογραφία θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση και τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, αναφορικά με το περιστατικό στο γυμνάσιο του Αμαρουσίου.

Οι κατηγορίες και η συνέχεια της υπόθεσης

Η δικογραφία που συντάχθηκε για τον 15χρονο περιλαμβάνει τις κατηγορίες της σωματικής βλάβης, λόγω των εμφανών τραυμάτων που προκλήθηκαν στον 14χρονο μαθητή. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η κατηγορία της απειλής, υποδηλώνοντας ότι η επίθεση ενδεχομένως συνοδεύτηκε από απειλητική συμπεριφορά προς το θύμα. Αυτές οι κατηγορίες αποτελούν το νομικό πλαίσιο για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις συνθήκες του περιστατικού. Η διαδικασία αυτή θα καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες και τις πιθανές συνέπειες για τον 15χρονο μαθητή, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Με πληροφορίες από: Reader