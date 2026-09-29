Έντονες αντιδράσεις για δασκάλα στα Άνω Λιόσια: Μαρτυρίες κάνουν λόγο για ρατσισμό και κακοποίηση

Μεγάλη αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία των Άνω Λιοσίων ένα περιστατικό που σημειώθηκε στο 1ο Νηπιαγωγείο της περιοχής. Η δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται η διευθύντρια της σχολικής μονάδας να απευθύνεται με πρωτοφανή ένταση σε νήπια, οδήγησε σε άμεση παρέμβαση των αρχών. Παράλληλα, η εκπαιδευτικός έχει μετακινηθεί από το σχολείο και έχει υποβάλει μήνυση εναντίον γονέων.

Το περιστατικό που προκάλεσε την αναστάτωση

Όλα ξεκίνησαν όταν η διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου των Άνω Λιοσίων αντέδρασε έντονα για ζημιές που υποστήριξε ότι προκλήθηκαν στον χώρο του νηπιαγωγείου. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ακούγεται να φωνάζει προς τα παιδιά με απίστευτη ένταση, χρησιμοποιώντας φράσεις όπως: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια!» και «Τα κάνατε σκ*, ντροπή!».

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν την κατάσταση παρενέβησαν προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά. Ωστόσο, η εκπαιδευτικός αντέδρασε με τον ίδιο οργισμένο τρόπο, απευθυνόμενη σε έναν εξ αυτών με τα λόγια: «Ό,τι θέλω θα κάνω, εσύ τι είσαι εδώ πέρα;».

Η αφορμή για την ένταση, σύμφωνα με τους γονείς

Σύμφωνα με την οικογένεια ενός 4χρονου κοριτσιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν ασήμαντη. Ο θείος της μικρής, Νίκος Καραγιαννόπουλος, περιέγραψε τη δική του εκδοχή των γεγονότων.

Όπως ανέφερε ο κ. Καραγιαννόπουλος, «επειδή τα πιτσιρίκια έβγαλαν έξω μια καρέκλα σχολείου για να κάτσουν να παίξουν και ένα από αυτά τη λέρωσε με κηρομπογιές, ξεκίνησε η διευθύντρια να ωρύεται και να βρίζει. Συγγνώμη κιόλας, να λέει τα παιδιά «σκατόπαιδα»».

Καταγγελίες γονέων για ρατσιστικά κίνητρα

Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν την οργή τους για τη μεταχείριση των μικρών παιδιών, καταγγέλλοντας ρατσιστικά κίνητρα στη στάση της διευθύντριας. Η Παναγιώτα, μητέρα παιδιού που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο, δήλωσε ότι είδε τη διευθύντρια να φωνάζει στα παιδιά.

Η ίδια πρόσθεσε με έντονο ύφος: «Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια». Τόνισε δε, ότι «είναι μωρά, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο». Η μητέρα υποστήριξε επίσης με σαφήνεια: «Μάλλον έχει το ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως».

Η κυρία Παναγιώτα ανέφερε ότι κατοικεί στην περιοχή εδώ και είκοσι χρόνια και ότι τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της είχαν φοιτήσει στο παρελθόν στο ίδιο νηπιαγωγείο, χωρίς ποτέ να αντιμετωπίσουν παρόμοιο πρόβλημα. «Πρώτη φορά μας το έκαναν αυτό εδώ», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την έκπληξή της. Πρόσθεσε επίσης ότι με τους δασκάλους και τη διευθύντρια του μεγάλου σχολείου ποτέ δεν είχαν αντιμετωπίσει ζητήματα. Αναφορικά με τις προηγούμενες ενδείξεις, η ίδια δήλωσε: «Μας το έλεγαν τα παιδιά μας (σ.σ. για το νηπιαγωγείο), αλλά δεν το πιστεύαμε, λέγαμε παιδιά είναι…», αποκαλύπτοντας ότι υπήρχαν προηγούμενες αναφορές από τα παιδιά, τις οποίες οι γονείς δεν είχαν λάβει σοβαρά υπόψη.

Άμεση παρέμβαση των αρχών και νομικές ενέργειες

Η δημοσιοποίηση του βίντεο και οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν στην άμεση παρέμβαση των αρχών. Διενεργείται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για το περιστατικό, ενώ η εκπαιδευτικός έχει ήδη μετακινηθεί από το 1ο Νηπιαγωγείο των Άνω Λιοσίων.

Ταυτόχρονα, η διευθύντρια κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από γονείς και υπέβαλε μήνυση εναντίον τους. Ως αποτέλεσμα αυτής της μήνυσης, συνελήφθη η μητέρα του κοριτσιού που φοιτά στο νηπιαγωγείο, ενώ αναζητείται ο σύζυγός της.

Μεταξύ άλλων, θα εξεταστεί και μια άλλη καταγγελία που έχει γίνει από μαθητή διπλανού σχολείου.

Με πληροφορίες από: Reader