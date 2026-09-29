Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, μετά από ευρήματα που αφορούν τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, διαπιστώθηκε επίσης η πραγματοποίηση χημειοθεραπειών χωρίς την προβλεπόμενη αδειοδότηση. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης παρήγγειλε την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, η οποία θα διερευνήσει σε βάθος τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης.

Το επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας

Η εισαγγελική έρευνα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός, εξετάζονται τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών που διενήργησαν τους πρόσφατους ελέγχους στην κλινική. Αφετέρου, τίθενται υπό διερεύνηση ο τρόπος με τον οποίο διενεργήθηκαν και αξιολογήθηκαν οι προηγούμενοι έλεγχοι στην ίδια κλινική, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν παραλείψεις ή ελλείψεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εισαγγελέας ζήτησε τη λήψη κατάθεσης από εκπρόσωπο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Ο εκπρόσωπος καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά τα ευρήματα της Αρχής σχετικά με τη λειτουργία της κλινικής, με ιδιαίτερη έμφαση στα όσα διαπιστώθηκαν για το ογκολογικό τμήμα της.

Καταθέσεις υπόπτων και ερωτήματα για την Επιτροπή Ελέγχου

Παράλληλα με την κατάθεση του εκπροσώπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, καλούνται να καταθέσουν ανωμοτί, ως ύποπτοι, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συγκεκριμένη επιτροπή είχε πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο στην κλινική το έτος 2025.

Τα μέλη της Επιτροπής καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για τη μη αναφορά, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, της ύπαρξης ενός πλήρως εξοπλισμένου ογκολογικού τμήματος. Το τμήμα αυτό φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς την προβλεπόμενη υποδομή, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων ελέγχων.

Διερεύνηση για τη διακοπή λειτουργίας και το καταστατικό

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, καλείται επίσης να καταθέσει ανωμοτί, ως ύποπτος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας. Ο εισαγγελέας ζητά να διερευνηθεί και να αιτιολογηθεί γιατί δεν προχώρησε η οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής.

Η κλήση αυτή έρχεται παρά το γεγονός ότι στις αρχές του 2026 υπήρχε σχετική εισήγηση της Επιτροπής για την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής. Επιπλέον, ζητείται να διερευνηθεί και το ζήτημα της σύναψης καταστατικού λειτουργίας της κλινικής κατά την περίοδο που βρίσκεται υπό έρευνα, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Σφράγιση και δεύτερης κλινικής του ίδιου ιδιοκτήτη

Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν δεν περιορίστηκαν μόνο στην πρώτη κλινική που τέθηκε υπό εισαγγελική διερεύνηση. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει, οι αρμόδιες αρχές προέβησαν στο σφράγισμα ακόμα μίας κλινικής, η οποία ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Η δεύτερη αυτή κλινική βρίσκεται στην περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, γεγονός που διευρύνει το πεδίο των ερευνών και υποδηλώνει ότι οι παρατυπίες ενδέχεται να μην περιορίζονται σε μία μόνο εγκατάσταση.

Με πληροφορίες από: Reader