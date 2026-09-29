Η εμπιστοσύνη στο επίκεντρο του Lunch Circle του Your Directors Club

Το Your Directors Club (YDC) φιλοξένησε στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 το θεσμοθετημένο Lunch Circle με τίτλο «The Next Normal of Trust: Building Authenticity in the Digital Era». Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης αποτέλεσε η εμπιστοσύνη, τόσο στην ελληνική κοινωνία όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια ευκαιρία για ηγετικά στελέχη να ανταλλάξουν απόψεις και να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους δεξιότητες.

Ο ρόλος και τα προνόμια του Your Directors Club

Το Your Directors Club επιβεβαίωσε, μέσω της εκδήλωσης, τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης για ηγετικά στελέχη. Στόχος του είναι η ανταλλαγή ιδεών και η ενίσχυση των στρατηγικών δεξιοτήτων σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές. Το YDC προσφέρει επίσης συγκεκριμένα προνόμια στα μέλη του.

Μεταξύ των προνομίων που παρέχονται, συγκαταλέγεται η έκπτωση της τάξεως του 10% στα δίδακτρα του Executive MBA του Alba Graduate Business School. Επιπλέον, τα μέλη απολαμβάνουν προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες υγείας, μέσω της συνεργασίας του Club με την Affidea.

Χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του Lunch Circle, ο Ηλίας Νικολαϊδης, Διευθυντής Περιεχομένου της διαΝΕΟσις, παρουσίασε τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών σχετικά με την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά έδειξαν ότι ένα μικρό ποσοστό, μόλις το 14% των Ελλήνων, θεωρεί τους περισσότερους ανθρώπους άξιους εμπιστοσύνης. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει ένα γενικότερο ζήτημα εμπιστοσύνης στην κοινωνία.

Οι έρευνες κατέδειξαν ότι η οικογένεια και ο στενός προσωπικός κύκλος είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν την υψηλότερη εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Αντίθετα, θεσμοί όπως η κυβέρνηση, τα κόμματα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης. Αυτή η διαφορά στην εμπιστοσύνη μεταξύ προσωπικών σχέσεων και θεσμών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο των ευρημάτων.

Η τεχνητή νοημοσύνη: οφέλη και κίνδυνοι

Ένα άλλο θέμα που αναδείχθηκε από την παρουσίαση του κυρίου Νικολαΐδη ήταν η ραγδαία αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα. Το 69% των Ελλήνων χρησιμοποιεί πλέον την τεχνητή νοημοσύνη, γεγονός που καταδεικνύει την ταχεία υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα και την επιχειρηματικότητα.

Οι Έλληνες αναγνωρίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, παράλληλα με τα πλεονεκτήματα, εντοπίζουν και σημαντικούς κινδύνους. Μεταξύ αυτών των κινδύνων συγκαταλέγονται η παραπληροφόρηση και η ενδεχόμενη μείωση της κριτικής σκέψης, ζητήματα που απαιτούν προσοχή και διαχείριση.

Συλλογική δράση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης

Η συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση ανέδειξε ότι η χαμηλή εμπιστοσύνη στην Ελλάδα είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν την ύπαρξη αδύναμων θεσμών, συγκεκριμένα πολιτισμικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και εξωτερικές συνθήκες που επηρεάζουν τη γενικότερη αίσθηση ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η εμπιστοσύνη δεν έχει έναν «ιδιοκτήτη», δηλαδή δεν αποτελεί ευθύνη ενός μόνο φορέα ή ομάδας. Αντιθέτως, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης απαιτεί συλλογική δράση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να οικοδομηθεί ένα πιο αξιόπιστο περιβάλλον.

Οι υποστηρικτές του Your Directors Club

Το Your Directors Club χαίρει της υποστήριξης σημαντικών συνεργατών από διάφορους τομείς. Στους στρατηγικούς του εταίρους περιλαμβάνεται η Arval, ως Strategic Partner, ενώ η NIO αναλαμβάνει τον ρόλο του Intelligent Mobility Partner. Η FedEx αποτελεί τον Diamond Partner, ενισχύοντας τις δραστηριότητες του Club.

Επιπλέον, το Alba Graduate Business School συμμετέχει ως Golden Partner, ενώ η Global Sustain έχει τον ρόλο του ESG Partner. Η SARGIA Partners υποστηρίζει το Club ως Coaching Partner, προσφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τέλος, το Euro2day και το Day One είναι οι Media Partners, εξασφαλίζοντας την επικοινωνιακή προβολή των δράσεων του Your Directors Club.

Με πληροφορίες από: Gazzetta