Φωτιά στην Αρκαδία: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν στη Ριζοσπηλιά

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με 24 πυροσβέστες, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη να επιχειρούν στην περιοχή. Το περιστατικό τέθηκε υπό τον έλεγχο των αρχών, οι οποίες διερευνούν τα αίτια της εκδήλωσής του.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η άμεση κινητοποίηση

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά της Αρκαδίας, το μεσημέρι της Τρίτης 29 Σεπτεμβρίου. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00 της ίδιας ημέρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ευρείας επιχείρησης κατάσβεσης.

Από την πρώτη στιγμή, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής τέθηκαν σε συναγερμό, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και να περιορίσουν την εξάπλωσή της. Η άμεση ανταπόκριση κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης της έκτασης, η οποία συνδυάζει αγροτικές και δασικές περιοχές.

Επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκαν συνολικά 24 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με την παρουσία μιας ομάδας πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης σε δύσβατα σημεία.

Παράλληλα, στο πεδίο των επιχειρήσεων βρίσκονται 6 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη και μεταφέρουν νερό για την κατάσβεση των εστιών. Η συντονισμένη δράση των επίγειων δυνάμεων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον έλεγχο της κατάστασης.

Εναέρια μέσα και συνδρομή από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και εναέρια μέσα, καθώς δύο αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για την αεροπυρόσβεση. Τα αεροσκάφη πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος, συμβάλλοντας στον περιορισμό του μετώπου της φωτιάς και στην προστασία της αγροτοδασικής έκτασης.

Επιπλέον, ο Δήμος Γορτυνίας έχει κινητοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στο Πυροσβεστικό Σώμα. Συγκεκριμένα, ο Δήμος συνδράμει με υδροφόρα, ενισχύοντας την παροχή νερού και διευκολύνοντας το έργο των πυροσβεστών στην περιοχή της Ριζοσπηλιάς.

Παρακολούθηση και διερεύνηση αιτιών

Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone. Η εικόνα αυτή παρέχεται μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, επιτρέποντας την παρακολούθηση της εξέλιξης της πυρκαγιάς και τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων.

Τέλος, για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την πυρκαγιά, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αρκαδίας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει να εξετάσει όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά στην αγροτοδασική έκταση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki